Deja 4 muertos ataque a Fiscalía de Cancún

FALLECE UN AGENTE Y TRES PRESUNTOS AGRESORES

En una jornada de violencia inédita en Cancún, al menos cuatro personas murieron y cinco resultaron heridas en diversas balaceras tras el ataque a la Fiscalía General de Quintana Roo, según cifras oficiales.

Poco antes de las 16:00 horas, un grupo armado que se trasladaba en motocicletas atacó a balazos y con artefactos explosivos la sede de la dependencia y el centro de videovigilancia.

Después siguió una persecución de las autoridades en contra de los delincuentes, la cual derivó en enfrentamientos frente a plazas comerciales y en avenidas transitadas, ubicadas a menos de 5 kilómetros de la zona hotelera.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que entre los muertos se encontraban el agente ministerial Humberto Mora Ochoa y tres presuntos agresores.

"Los delincuentes estaban acostumbrados a que sus fechorías no sólo no tenían castigo, sino que eran toleradas. El ataque a las instituciones de justicia lo único que revela es que vamos por el camino correcto y no vamos a bajar la guardia", dijo el Mandatario en un mensaje transmitido por la noche.

Testimonios de personal de la Fiscalía General daban cuenta, además, de la ejecución del encargado del acceso vehicular del inmueble de la dependencia, aunque las autoridades no confirmaron la versión.

Don Miguel, dueño de una óptica localizada en la zona de las balaceras, estaba dentro de su establecimiento y alcanzó a ver una persecución.

"Después escuché una explosión muy fuerte y me tiré al piso. Estaba lleno de vidrios, de polvo, yo estaba sangrando, no quería abrir los ojos", narró. Su local quedó con un boquete provocado por un explosivo.

De acuerdo con el Gobierno de Quintana Roo, la seguridad en Cancún y en Playa del Carmen será reforzada con el arribo de fuerzas federales.

CARLOS JOAQUíN GONZáLEZ

Agencia reforma