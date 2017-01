Admite Aispuro errores en cargos

MA. ELENA HOLGUíN

El siglo de torreón

En un hecho poco usual, el gobernador de Durango, José Aispuro Torres, reconoció que se equivocó en algunos nombramientos de su gabinete, pero aseguró que en los próximos tres meses "rectificará" y hará los ajustes necesarios.

Con apenas cuatro meses de administración estatal, la primera de alternancia luego de 88 años de dominio priista, ya se habla de relevar a algunas personas que ocupan cargos de primer nivel, así como otros de segundo y hasta de tercer nivel.

"Es de humanos equivocarse, pero lo que no es de humanos es no rectificar con la conciencia de que se han cometido errores", dijo Aispuro el fin de semana ante una militancia de Acción Nacional que le cuestionó no haber sido tomada en cuenta para la integración de su equipo de trabajo.

El gobernador dijo que en un afán de formar un gobierno plural optó por personas que, en algunos casos, han tenido la oportunidad de servir a los duranguenses y la han desechado, por lo cual no cumplieron las expectativas.

En otros casos, no sólo ocurrió que no respondieron a las necesidades de la administración, sino que incluso actuaron en contra del gobierno "lo cual es ir en contra de los ciudadanos", comentó el gobernador Rosas Aispuro.