Platiqué con Peña Nieto sobre mis aspiraciones a la presidencia: Ortega

CIUDAD DE MÉXICO.-

La diputada Ivonne Ortega (PRI) dijo que si bien no ha sostenido un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto para dialogar sobre su licencia como diputada federal, ya lo hizo para dialogar sobre sus aspiraciones a la candidatura presidencial priísta.

"Platiqué con él un tiempo atrás sobre mi aspiración, que es legítima y válida, desde el mes de abril del año pasado, pero por el momento no he platicado con él", asentó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ortega Pacheco externó que una de las razones por las que decidió solicitar licencia fue para poder comenzar a trabajar en sus aspiraciones como candidata por su partido, por ello, es que optó por dejar el cargo y desde la ciudadanía impulsar su deseo político.

"Levanté la mano para cuando sean los tiempos electorales y el partido defina su convocatoria, estaré cumpliendo los requisitos para ser candidata del PRI a la Presidencia. Pido licencia como diputada para que no haya ningún registro de recurso público dentro de las actividades que he estado realizando, para que sean solventadas por mis propios recursos y de los que me quieran ayudar", afirmó.

El viernes pasado, la ex gobernadora de Yucatán, envió al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Javier Bolaños (PAN), su solicitud de licencia por tiempo indefinido.