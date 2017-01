Rectificará gobernador de Durango con cambios en su equipo

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

A escasos cuatro meses de haber iniciado la administración estatal en Durango, ya se está considerando la necesidad de relevar a funcionarios de distintos niveles que no sólo no han respondido a las expectativas, sino que han actuado en contra del mismo gobierno que los nombró.

Durante un encuentro con panistas de todo el estado de Durango, el gobernador José Aispuro Torres reconoció haberse equivocado en los nombramientos de algunos de sus colaboradores, por lo cual anunció que los primeros tres meses de este año serán un periodo de rectificación con los cambios y ajustes que sean necesarios.

“Es de humanos equivocarse, lo que no es permitido es no rectificar los errores”, expresó ante la militancia panista que en algún momento lo cuestionó por integrar a su gabinete a políticos emanados de otros partidos como el PRI, y por no hacer los cambios necesarios en áreas clave para la administración.

En ese sentido, Aispuro coincidió en que la permanencia de muchas personas de pasados gobiernos en cargos públicos, perjudicó a Durango porque lejos de trabajar en forma institucional, seguían a la orden y atendiendo los intereses de los jefes anteriores.