Balacera en Playa del Carmen deja cinco muertos

Esta madrugada se registró una balacera en la discoteca Blue Parrot de Playa del Carmen en Quintana Roo, donde se celebraba el festival de música BPM, dejando un saldo de cinco personas muertas y 15 lesionados.

Lo anterior fue confirmado por la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres, quien indicó que entre las víctimas hay tres extranjeros, de quienes aún se desconocen sus nacionalidades e identidades.

Entre los lesionados, sólo hay una persona grave y los demás presentan golpes, fracturas y algunos por esquirlas de balas, por lo que fueron llevados a diversos hospitales de la zona.

En el bar se celebrara una fiesta del festival de música "BPM", cuya organización indicó en redes sociales que tras los reportes de tiroteos, todas las actividades se cancelaron.

Tras los disparos que se registraron alrededor de las 3 de la mañana, se activó el código rojo para la movilización de autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno para dar con los responsables. Ya se investigan los hechos y revisan las cámaras de seguridad del club de playa.

El DJ escocés JACKMASTER se encontraba en el lugar y relató lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter. "Alguien entró al club en Playa del Carmen y abrió fuego. Entre 4 y 5 muertos y varios heridos. Quédense en su maldito hotel si están en BPM".

