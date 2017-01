El show continúa... pero más caro

CIUDAD DE MÉXICO.-

A la par que el alza del dólar, comienza también a subir el precio de los boletos para los espectáculos y conciertos en nuestro país

El aumento del dólar es el protagonista de la economía en México y alcanza ahora al mundo del espectáculo, ya que ha afectado a promotores y productores de cine, teatro y conciertos: aunque algunos mantienen sus precios, otros ven en cartelera pérdidas económicas y se ven obligados a ajustar los boletos, lo cual perjudica directamente al consumidor.

El rubro de la música en vivo es, hasta ahora, la que muestra mayores signos de ajustes a la alza.

en la Música

Festivales como el Vive Latino o el Electric Daisy Carnival, que repiten sus ediciones año con año, pasaron de precios como mil 300 para un abono de dos días a mil 880 por el mismo beneficio (en su última fase de venta) para el primero; mientras que el encuentro de música electrónica vio menos incremento, de mil 640 a mil 790 pesos (también en la última fase de venta).

Los promotores resienten las alzas que se generan cada día en el precio del dólar y eso los ha llevado a ajustar sus tarifas, al menos eso confiesa Sergio Chávez, promotor de los próximos eventos Pokemon Go Sinfónico, Nach y Cártel de Santa.

"Tuve conversaciones con mis clientes desde principio de año; el año pasado hicimos 42 shows y este año es un poco incierto, le van a bajar mucho al ritmo porque el dólar está por el cielo, carísimo. Afecta".

Hace un análisis de ese porcentaje al alza: "Definitivamente (el aumento) se comparte entre quien lo promueve y el público, pero sí se refleja en un aumento de los tickets porque, como en cualquier producto o servicio, el consumidor final termina absorbiendo parte del incremento". Empresas como Ocesa o Zignia programan también en los distintos recintos disponibles en la Ciudad de México.

La temporada de Disney on Ice se ha hecho una tradición para las familias mexicanas y este año también se incrementa de a poco, ya que el año pasado se ofertaba desde los 176 hasta los mil 38 pesos y ahora de los 252 a los mil 482 pesos.

Otro ejemplo es la exitosa dupla Emmanuel & Mijares, que casi mantiene sus precios, pero aun así subió 100 pesos sus localidades más baratas; en el caso de Carlos Rivera los costos en 2016 eran de 200 hasta 800 pesos mientras que para su fecha en marzo rondan los 225 a los 950 pesos. Pa'l Norte que se lleva a cabo en Monterrey sufre del mismo mal, puesto que el abono para dos días de festival en 2016 costaba mil 90 pesos y ahora se encuentra en mil 760 pesos.

Óscar Flores, encargado de dar vida a este festival, así como el Live Out y el Northside, habla al respecto. "Nos ha afectado mucho porque, cuando compras un artista es a cierta cantidad de dólares y después va subiendo, los números van cambiando. En algunos casos pierdes, en otros sales raspando y esto es un golpe fuerte para la industria, sobre todo para artistas internacionales; estamos luchando para no subir el costo al boleto. El abono del Pa'l Norte estaba a un precio y este año tuvo un incremento y aquí no toda la razón la tiene el dólar, aunque sí influye también la calidad de artistas como The Killers, Placebo, The Offspring. No lo estamos resintiendo en las ventas pero la complicación viene cuando es un solo artista porque sales a la venta con un precio y en esos tres o cuatro meses que sube el dólar el costo no puede cambiar".

en el Teatro

En el telón las ofertas son variadas y hasta ahora, en general, no han resentido el impacto del alza al dólar porque la mayoría de los productores ha decidido absorber el gasto extra. El Rey León, por ejemplo, se ha mantenido entre las preferidas del público con precios dinámicos, es decir, que el descuento o promoción depende de qué tan anticipadamente se compre el boleto y los costos van desde los 890 a los 2 mil 290 pesos.

Otra puesta en escena que maneja estas dinámicas de precios variables es Mentiras, que ha mantenido sus precios al igual que Verdad o Reto y El Hombre de la Mancha, esta última de los 500 a los mil 490 pesos.

Dirty Dancing es otra de las que se ha mantenido, pues a lo largo de sus presentaciones en el Teatro Molière ha respetado el costo del boleto, o al menos hasta enero de este año. Iñaki Fernández, productor y administrador del inmueble, afirma que la forma de luchar contra ello es dar espectáculos potentes. "Que el público decida venir al teatro e invertir porque en estas épocas de crisis hay que divertirse e ir al teatro. Ya lo vivimos en España hace cinco años, una crisis espectacular, fue horrible, el público agradecía cuando hacías una obra divertida y que te enganche. Es lo que esperamos. No es el tiempo de subir los precios, si lo hacemos venderemos menos, hay que ajustarnos, somos aventureros para que se haga bien".

La única obra de teatro que ha visto un ligero incremento en sus precios es La jaula de las locas: de 750 a 800 pesos, 600 a 750 y 300 a 350 pesos. Si se trata de una obra extranjera, los precios de los derechos se pagan en dólares, por lo que evidentemente, si hay un alza en la moneda estadounidense afectará el costo de producción.

Guillermo Wiechers, productor de Los locos Suárez, se hará cargo de los gastos extra para no aumentar el boleto ni bajar el sueldo a sus autores. "Día a día un porcentaje de la taquilla se la lleva el autor y la agencia literaria que lo representa. Además de que la gran mayoría de los productores estamos afiliados a los sistemas de compra por computadora y en línea que es ticketmaster; las comisiones que ellos nos cobran son en dólares".

Algo en lo que la mayoría de los productores coincide es en que, al subir la gasolina y los transportes, la gente va a dudar si el dinero que le sobra puede ser utilizado en algo recreativo como es asistir a una obra de teatro. Rebeca Moreno, productora y administradora del Teatro Xola y Teatro Rafael Solana piensa que al final en la economía mexicana el arte no es prioritario. "La recreación es importante en un país de primer mundo. Vamos a reestrenar, seguir con los mismos precios y decir que vamos a mantenerlos. Vamos a tener que trabajar más, son retos. A lo mejor ahora no hay que comprar obras en el extranjero porque ahora todas están en dólares, los derechos. Voltear más hacia autores y escritores mexicanos".

Música digital, inmune

En cuanto a la venta de discos, Roberto Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México, destaca la búsqueda de una negociación y nuevos modelos de negocios para salir adelante, ya que es complicado subir el precio a los discos físicos que cada vez se venden menos a causa del streaming.

"El disco ya casi no se vende, yo creo que ya está todo en las plataformas digitales que seguirán funcionando como están funcionando. Ustedes tienen una gran oferta gratuita en YouTube, hay modelos de negocios, una oferta legal accesible para el pueblo mexicano; no creo que lo que sucede afecte mucho el comportamiento de la industria musical en plataformas digitales".

En cambio, Armando Manzanero dijo que sí afecta, igual que a todos los sectores de la industria, aunque se podrá encontrar la solución: "La música es una parte de la vida de todo ser humano entonces tiene que afectar por supuesto, pero estamos acostumbrados a pasar problemas, a pasar temblores, terremotos y los hemos superado. México es un gran país con una gran gente así que no hay tanto cuento ni tanto drama, saldremos adelante con este problema".