Estancan a la ley educativa

En los últimos dos años, en el Congreso se han presentado 165 iniciativas para reformar la Ley General de Educación (LGE), con las que se busca evitar que los maestros sean separados del cargo, y que la SEP aclare los procesos de evaluación o que precise el perfil de los docentes a partir de evaluaciones anteriores.

Más de la mitad de las iniciativas presentadas, el 51.1 por ciento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, está pendiente en comisiones y el resto fue desechado o dictaminado en contra.

El senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, reconoció que es necesario una evaluación integral de la Reforma Educativa, pero consideró que muchas de las propuestas legislativas planteadas no contemplan dicho análisis.

"Por ejemplo, señalar que el INEE no debería hacer las evaluaciones (como está propuesto en una iniciativa) es ir contra lo que se quería, que un órgano autónomo del estado mexicano validara las pruebas. O el que no haya evaluaciones o que éstas sean voluntarias, no es un proceso deseable ni permitido", consideró.

Romero Hicks estimó que se requiere un seguimiento y control más estrecho de la aplicación de la reforma, para luego plantear modificaciones.

"Hay lugares del país, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán donde no se ha venido aplicando la reforma, y se requiere por tanto hacer las evaluación integral de la reforma, pues se tienen imprecisiones", aseveró.

Archivo

Propuestas

La presidenta de la Comisión de Educación, la perredista Hortensia Aragón, propuso que ningún maestro sea separado de su cargo si obtiene resultado insuficiente en su tercera oportunidad o si no se presentó a las evaluaciones, como lo establece actualmente dicha legislación. El diputado del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, planteó derogar la Ley General del Servicio Profesional Docente y todas las modificaciones a la Ley General de Educación que se publicaron en el 2013 con la Reforma Educativa.

El mayor número de iniciativas se presentó para modificar el artículo 7 de la LGE relativo a los fines de la educación, con 35 propuestas, las cuales proponen que la SEP imparta diversos temas.