Marchan contra las reformas en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

Alrededor de 70 personas se unieron a la marcha contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y las Reformas Estructurales, a la cual convocaron diversas organizaciones populares y sosciales en la región Lagunera de Durango.

El contingente se reunió en el punto de bulevar Miguel Alemán y calle Victoria, para tomar ésta última y tomar camino hacia la Plaza de Armas de Gómez Palacio, donde otros representantes de las organizaciones los esperan, mientras daban a conocer las razones de su movimiento al resto de la ciudadanía gomezpalatina que se encontraba por el lugar.

Por su parte, Juan Villarreal Moreno, dirigente del Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo) en la región Laguna, destacó que esto forma parte de un movimiento a nivel nacional, ya que se están replicando las acciones en diferentes sectores, para exigir al gabinete de Enrique Peña Nieto, que renuncien si no pueden dirigir adecuadamente el país.

Además, también existe ya un descontento social nacional, por lo que seguirán con las acciones hasta el cinco de febrero que se celebra a la Constitución Mexicana, la cual consideran que ya está muy violentada.

Por otra parte, dijo que las autoridades de seguridad han tratado de intimidar siempre a los manifestantes, por lo que quizá sea el motivo por el cual en la región no se ha tenido el mismo impacto que en otros estados; sin embargo, dejó en claro que no cederán y no dejarán esta lucha solo por intimidaciones.