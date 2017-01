Famosos con pasado porno

TORREÓN, COAH.-

Algunas celebridades iniciaron su carrera en las cintas para adultos o en producciones muy eróticas. Algunos incursionaron en la industria del cine pornográfico, mientras que otros solo en trabajos en los que modelaron su anatomía.

Aquí los famosos que más han desatado polémica al "desnudarse" su pasado.

JOAQUÍN FERREIRA

Es más que sabido que el actor Joaquín Ferreira se siente cómodo con su cuerpo, ya que no teme mostrar su naturaleza tal y como Dios lo trajo al mundo, sólo hay que echarle un vistazo a la serie Club de Cuervos donde hace varios desnudos frontales, o recordar su participación en la puesta en escena 23 centímetros, donde también se quedó sin ropa en una escena, pero hace un par de semanas se dio a conocer un video donde se revela su oscuro pasado en el entretenimiento para adultos, Ferreira no ha salido a dar declaraciones afirmando o desmintiendo este hecho, pero de confirmarse no sería el primero ni el último en iniciar así su carrera.

ARNOLD SCHWARZENEGGER

Si bien no es pornografía como tal, en su época de fisicoculturista el actor Arnold Schwarzenegger realizó una sesión fotográfica para la revista dirigida a la comunidad homosexual After Dark, donde lució su entonces impactante físico, cuando la fama alcanzó a la estrella de "Terminator" estas fotos llegaron a valer 150 mil dólares.

JACKIE CHAN

El maestro de las artes marciales, Jackie Chan, también se vio orillado por la necesidad a probar suerte en esta industria, lo hizo cuando tenía tan sólo 21 años en su natal China, el film llevó por título All in the Family, el actor y director ha declarado que en aquel entonces el cine erótico era más conservador y que no se arrepiente de haber dado este paso.

MATT LEBLANC Y DAVID DUCHOVNY

Tanto Matt LeBlanc y David Duchovny tuvieron sus primeros pasos en la actuación en la serie erótica Red Shoes Diaries, que se transmitió en la década de los 90 por el canal de paga Showtime, años más tarde cada uno alcanzaría el éxito con las series Friends y Los Expedientes Secretos X, respectivamente, aunque Duchovny confesaría que era un adicto al sexo.

SYLVESTER STALLONE

Antes de la historia de "Rocky" le diera fama y fortuna a Sylvester Stallone, este veterano de Hollywood pasó por el cine porno en 1970 debido a que pasaba por un mal momento económico, tan sólo tenía 20 dólares para sobrevivir en la bolsa, así que filmó la cinta The Party at Kitty and Stud's.

CAMERON DÍAZ

Cameron Díaz tuvo sus inicios como modelo, pero no sólo de pasarela también de fotografías eróticas. El fotógrafo que le hizo esta clase de estudios grabó video de las sesiones, las cuales trató de vender a una productora de cine porno cuando la rubia ya era famosa, gracias a su participación en la película La Máscara, claro está que la estrella no se quedó con las manos cruzadas y demandó al individuo, que finalmente fue condenado a prisión.

SASHA GRAY

Actualmente Sasha Gray es reconocida como DJ, escritora, modelo y actriz, ha participado en películas como The Girlfriend Experience y Open Windows, incluso realiza labor social con actividades como ir a las escuelas a leer cuentos para los niños, como una forma de fomentar la lectura, pero es de todos conocido que ella era una de las súper estrellas del cine para adultos, donde entró a los 18 años.

SIBEL KEKILLI

La actriz alemana Sibel Kekilli, que en la serie Juego de Tronos interpreta a la prostituta "Shae", se dio a conocer en la película del director Fatih Akin titulada Contra la pared, que ganó el Oso de Oro en el 54ª Festival de Cine de Berlín, pero este éxito hizo que la prensa de su país revelará su pasado como estrella porno y que usaba como seudónimo el nombre de "Dilara", aunque esto fue un escándalo en su momento no le ha impedido tener más proyectos como del de HBO.