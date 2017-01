'El mundo está de cabeza'

TORREÓN, COAH.-

En entrevista, Lucía Méndez pide unidad para salir adelante ante problemas como el 'gasolinazo'; quiere traer su show En escena a Torreón

Los problemas que imperan en el planeta y en especial en México como el aumento a la gasolina u otros servicios tienen preocupada a Lucía Méndez por lo que la actriz pide unidad al pueblo para poder vencer cualquier obstáculo.

"El mundo entero está de cabeza. Lo de la gasolina fue un golpe muy fuerte al igual que el alza de precios y el dólar que está imparable frente al peso.

"Todo está hasta los cuernos de la luna pero bueno solo nos queda salir adelante, ojalá nos unamos y oremos para que las cosas cambien en nuestra nación y en otros países", comentó en entrevista exclusiva.

La oriunda de Guanajuato ofreció una charla a El Siglo de Torreón mientras se dirigía a un evento en la Ciudad de México. Emocionada dijo que no tiene ni la menor duda que 2017 será su año en el terreno musical.

"Me voy a alejar un poco de la actuación porque deseo meterme de lleno a mi show de nombre En escena, el cual quiero llevar a todos lados y por supuesto que me tienen que invitar en Torreón, es la tierra de mi papá, tengo familia por allá", comentó vía telefónica.

La intérprete recordó que el 11 de diciembre de 2016 ofreció dicho espectáculo en el Teatro Metropolitan, el cual fue muy bien recibido no solo por sus seguidores sino también por la crítica especializada.

"Estoy contenta y satisfecha del esfuerzo de mi equipo porque obviamente muchas personas me apoyaron, gracias a las redes se habló a nivel mundial de mi show en el que aparezco volando durante la entrega de mi éxito Un alma en pena. Me gusta innovar y siempre ofrecer cosas diferentes a mi público", comentó.

A finales de 2015, Lucía dio a conocer el disco Bailan que reunió canciones en español e italiano y que causó furor en Italia a lo largo de 2016; algo que tampoco olvidará del año que terminó.

"Lo que sucedió en ese país europeo fue padrísimo, jamás imaginé que fuera a estar por segunda vez en el top ten de allá, lo que ocurrió con la canción Tú de mi autoría. Estamos pensando lanzar Un alma en pena en italiano", sostuvo.

La artista informó que en un futuro le gustaría realizar un disco de sus hits como Corazón de piedra o Don corazón a dúo con otras estrellas de la música, "Uy eso sería genial, ojalá se pueda llevar a cabo", dijo.

En fechas recientes, Lucía ha llamado la atención en redes sociales por casos como el "Madonna y el abogado", al respecto comentó que no le desagradan los comentarios de ataque hacia a ella o bien los memes.

"No le veo el sentido a enojarme, todo suma nada resta; además han hecho memes muy ingeniosos. Los medios siempre sacan algo de mi pero no me puedo quejar ya que la prensa me ha apoyado en todo y eso lo agradezco enormemente", comentó.

Por último, Lucía Méndez comentó que semanas atrás se asoció con una empresa de repostería internacional con sede en México y Nueva York a la que le ofrecerá pronto un cupcake denominado "La diva de chocolate" que espera pueda comercializarse.

Repertorio

Los temas de su disco Bailan son:

Innamorata

Cuando la noche

Tu la pagherai

Cuore di pietra

Bailan

Fidati di me

Tú

Cielo rosso

Sólo juntos

Se acabó

No digas sí, no digas no