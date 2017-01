Aspirantes son 'inelegibles': Salazar en contrarréplica al PAN

CIUDAD DE MÉXICO.-

El senador panista con licencia, Luis Fernando Salazar, respondió la tarde de este sábado a su partido, luego de que por la mañana acusó que el proceso de definición de la candidatura para la gubernatura de Coahuila fue "amañado", a lo que el partido aseguró que dicho mecanismo es "justo y equitativo".

En conferencia de prensa, Salazar dijo que desde la cúpula albiazul se busca imponer a Guillermo Anaya como su candidato a gobernador.

Al tiempo que el partido se pronunció, otros aspirantes hicieron pública una misiva en donde piden a Salazar respetar el proceso de selección.

Mediante una carta enviada a el diario El Universal, el panista asegura que el comunicado del Partido Acción Nacional "en respuesta a mis señalamientos, me da la razón; le sigue dando un espacio en la mesa de decisión, y pone a firmar su comunicado como aspirantes, a dos personas que no tienen la posibilidad legal de competir en el proceso constitucional, como es el caso de mi compañera Silvia Garza Galván y el alcalde de Monclova, Gerardo García, quienes no pidieron licencia para separarse de sus cargos en tiempo y forma, y en consecuencia son inelegibles".

Afirma que estas personas no pueden aspirar a la candidatura, y por tanto deberían haber perdido su lugar en la mesa de definiciones del partido, "sin embargo, el partido ha sido omiso e incluso los incluyó en la encuesta que utilizará para definir a quien será el candidato".

Además, exige corregir el proceso, "no podemos dejar el futuro de Coahuila en la decisión de unos cuantos".

"Desconozco el resultado que el partido dará a conocer en unos días, pero insisto, en aras de que el partido se democratice, es necesario que exista una absoluta certeza de que nuestro representante haya sido elegido con justicia y transparencia", se lee en la nota.

Propone que su partido no puede cerrarse a un solo método para la definición, "debe dar lugar a mediciones de militancia, liderazgo, grupos de enfoque, redes sociales, además de que el método exija comprobar la honorabilidad de los aspirantes, empezando por que se les pida publicar a cada uno de ellos su 3 de 3 y demás garantías de contar con candidatos limpios".