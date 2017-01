Cuentan que los piquetes y pisotones continúan entre el jefazo de la comuna torreonense, Jorge Luis Morán, y el gerente del Simas, Xavier Herrera, quien fue uno de los nombres que sonó fuerte para suplir a Miguel Riquelme luego de que éste solicitó licencia. Como recordará usted, memorioso lector, hace algunas semanas don Jorge puso en evidencia a don Xavier en pleno acto público luego de que éste no asistió a un banderazo al que había sido convocado. Días después, Morán declaró sin empacho alguno que los trabajos de compactación del Simas luego de sus reparaciones dejaban mucho a desear. Luego, cuando el Simas anunció la entrega de un vehículo sorteado entre usuarios cumplidos, casualmente la oficina del presidente municipal programó un acto a la misma hora. Pues resulta que, según versiones de nuestros subagentes, ahora el alcalde volvió a hacerle el desaire al gerente de la empresa municipal de aguas. Y es que Herrera lo invitó a que asistiera a la presentación de una carrera que organiza el Simas en conjunto con la Dirección Municipal del Deporte que encabeza Alina Garza. Pero nuevamente el jefe de la Perla de la Laguna brilló por su ausencia y dejó a don Xavier y compañía extrañando su presencia. ¿Hasta cuándo seguirán estos desaires y desplantes?

Luego del ruido y la fiesta de diciembre y fin de año, un misterioso silencio casi sepulcral se guarda en los cuarteles moreiristas. Y decimos cuarteles, en plural, porque en Coahuila hay dos Moreiras, el gober y el exgober, que están vigentes y presentes en la escena pública, a veces con roces y filtraciones que dan mucho de qué hablar. En el primer cuartel, que es también el de Miguel Riquelme, suspirante a la gubernatura, desde hace varios días poco se sabe. Incluso en su cuenta de Twitter prácticamente ha desaparecido la actividad desde hace cinco días, cuando hizo público el compromiso nupcial de su hija. Y como siempre, no falta quien dé rienda suelta al sospechosismo, como aquellos que dicen que hay preocupación en el equipo porque las encuestas no muestran números alegres para el oficialismo; u otros que aseguran que toda la trama del caso Coahuila, que sigue arrojando novedades en sus capítulos del “Mono” Muñoz y el “Dragón” Castillo, ha puesto nubarrones al proyecto de sucesión del morerismo en su versión 2.0. En el otro cuartel, que es el del Profe Humberto, también ha desaparecido la actividad pública luego de las fuertes declaraciones que hizo en medios de Piedras Negras a finales de diciembre y que provocaron todo tipo de comentarios por las amenazas y críticas, incluso a personajes de su propio partido, lanzadas por el polémico exgobernador. ¿Serán también los avances en el caso Coahuila los que hayan motivado el mutis? Conste que es pregunta. Mientras se resuelve el misterio, quien sigue activa en sus redes sociales es la senadora con licencia Hilda Flores, quien contenderá contra don Miguel por la ansiada candidatura. ¿Habrá sorpresas o todo este silencio es parte del guión? Pronto lo sabremos.

***

Con todo y la desbandada de regidores que ha habido en el Cabildo de Torreón, y el arribo de los suplentes que, como el canciller Luis Videgaray, vienen “a aprender” -y a cobrar una jugosa “beca” por ese aprendizaje- las comparecencias de directores municipales no ha estado exentas de polémica y roces. Como se ha hecho ya costumbre, una de las que más ha dado de qué comentar es la de José Gánem, ave de mil tempestades, quien esta semana compareció para hablar de su trabajo (nótese la generosidad de este Agente 007) en la Dirección de Prevención del Delito. Y es que la explicación de don Pepe dejó inconforme a la síndica de vigilancia, Gabriela Casale, a quien no se le dificulta eso de preguntar insistentemente cuando tiene dudas sobre el desempeño de algún funcionario. Pero en este caso, en lugar de respuestas, doña Gaby recibió una fuerte “moción de orden” lanzada por el propio Gánem cada vez que escuchaba una pregunta sobre cuestiones poco claras en la dependencia. Pero no sólo eso, dicen que incluso el funcionario acusó a Casale de actuar con fines electoreros y perversamente políticos por insistir en los cuestionamientos. O sea que para el director de Prevención, cualquier pregunta respecto a su ejercicio público es sospechosa. Menuda forma de entender la rendición de cuentas, que de eso se trata precisamente esto de las comparecencias, a menos de que siga creyendo, como en años anteriores, que todo esto es un show. Qué empiece la función, pues.

***

En donde las mociones de orden corren por cortesía de guardias de seguridad, es en la Presidencia Municipal de Gómez Palacio. Nuestros subagentes disfrazados de mesas nerviosas nos informan que una de las razones por las que varios colaboradores de la alcaldesa Leticia Herrera han saltado voluntariamente del barco son las sesiones de regaños a las que son sometidos sin posibilidad de siquiera decir pío. Y es que, como se sabe, doña Lety heredó parte del carácter fuerte de su padre don Carlos, cosa que gusta demostrar cada vez que habla con alguno de sus colaboradores. Dicen que en esas sesiones, la mayoría de los escuchas -porque no podemos llamarlos interlocutores- se hacen pequeños en el asiento mientras reciben la reprimenda de la jefa de la comuna gomezpalatina. Pero algunos cometen la osadía de abrir la boca para explicar o justificar algún punto, y los encargados de hacer al funcionario volver a sus cabales son precisamente los custodios de la alcaldesa, quienes muy amablemente le comentan que lo mejor es guardar silencio cuando se les informa puntualmente de sus fallas. Cuentan que ha habido casos en los que han llegado a dos “sugerencias”, aunque hasta ahora nadie se ha atrevido a averiguar que pasa en la tercera. De ser así las cosas, quedaría en buena parte explicada la salida de varios funcionarios que de plano no han aguantado el ritmo.

***

No cabe duda que donde sea se cuecen habas. Nuestros subagentes disfrazados de malletes nos reportan que un juez penal en Torreón, cuya misión -al menos en el fantástico mundo de la teoría- es la de impartir justicia, se dedica al agio dentro del sagrado recinto del Poder Judicial. Si ya de por sí esto suena bastante bizarro, cuantimás cuando se sabe que varios empleados y empleadas que se han vuelto sus deudores en distintas dependencias, ya no hayan la puerta de salida, pues se dice que les cobra hasta el 20 por ciento de intereses al mes. De hecho, se cuenta la historia de una secretaria que como se sentía tan agobiada por los métodos poco ortodoxos de cobro del juez agiotista, prefirió renunciar e, incluso, emigrar hacia los Estados Unidos. O sea que la mujer prefirió aguantar a Donald Trump que al magistrado prestamista (imagínese cómo estará la cosa). Dicen que el juez en mención se vale de una secretaria para realizar los préstamos a través de ella, además de otros dos individuos malencarados que se encargan de realizar los cobros de una manera, digamos poco amable. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú, quizás no haya sido enterada de esta situación anormal que ocurre al interior del Poder Judicial, pero no estaría de más que ordenara una investigación al respecto para que se apliquen los correctivos adecuados y terminar con esas prácticas o vicios que dejan muy mal parada a la ya de por sí vapuleada justicia coahuilense.