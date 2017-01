El amor lo pondrá en jaque

TORREÓN, COAH.-

El amor pondrá en jaque al actor Andrés Palacios pero sólo en la nueva apuesta de Televisa, El bienamado que pronto iniciará transmisiones.

En la producción de Nicandro Díaz que llegará por el canal Las estrellas el 23 de enero a las 20:00 horas, Palacios dará vida a "Homero", un periodista que no sabe cómo llevar una relación amorosa.

"Él es el único reportero del pueblo en donde se llevará a cabo la historia. Es muy incongruente e inestable en el amor, incluso llega a ponerlo en jaque; en cambio, en su trabajo es demasiado responsable y disciplinado", comentó en entrevista con El Siglo de Torreón.

Desde los foros de la empresa que dirige Emilio Azcárraga Jean, Palacios dijo que una de las razones por las que aceptó el personaje fue que presentará situaciones muy acordes a cómo se encuentra México hoy en día.

"'Homero' va a estar el pendiente de que los políticos que aparecerán en la trama inviertan sus fondos en donde corresponden y no se realicen desvíos algo que, por la situación de nuestra nación, me suena familiar; eso me pareció atractivo para poder encarnarlo", comentó.

De acuerdo con el nacido un 13 de mayo, El bienamado es una tragicomedia; género poco explotado en Tierra Azteca y con el que esperan acaparar la atención del público de habla hispana.

"Los televidentes cada vez exigen más y por eso le apostamos a mezclar la tragedia con la comedia; esperamos que sea de su agrado, además de que será un producto hecho para todas las personas de cualquier edad", insistió.

El bienamado ofrecerá la historia de "Odorico", un hombre que gana la presidencia municipal de un pequeño pueblo, bajo la promesa de construir un cementerio, pero no está solo, pues cuenta con la ayuda de tres hermanas solteronas, con quienes además mantiene una relación, sin que lo sepan entre ellas.

Por otro lado, Palacios expresó que tras haber dejado TV Azteca, se ha sentido de maravilla en Televisa en donde ya formó parte de un proyecto que fue Las amazonas.

"Me siento muy bien en mi nueva casa laborar. Con muchos compañeros ya había coincidido antes en diversos trabajos. El ambiente es muy cálido y eso es lo que importa", sostuvo vía telefónica.

Andrés Palacios nació en Chile pero a los dos años se vino a vivir a este país por lo que se considera más mexicano que el chile.

Estos días, ha estado preocupado por su nación adoptiva ante el aumento de la gasolina y los saqueos, "es lamentable lo que estamos pasando y me parece que al mismo tiempo eso provoca una reacción en cadena generando inconformidades y enojo por todos lados", puntualizó.

Cortesía televisa