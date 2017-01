Se resisten palmas al 'amarillamiento letal'

EDITH GONZáLEZ

El siglo de torreón

Torreón no se quedará sin palmas, pues el impacto de la enfermedad "amarillamiento letal" no fue como el que se había predicho, ya que algunas de ellas han mostrado una cierta resistencia al insecto vector, por lo que se realizará un nuevo estudio.

Susana Estens de la Garza, titular de Medio Ambiente dijo que para la semana entrante se convocará al comité de expertos para hacer una nueva evaluación y conocer el estado de las palmas.

"Afortunadamente yo creo que el daño no ha sido tan extenso como en un principio nos dijeron los de Senasica, no se tenía un antecedente de afectación en esta variedad de las palmas, aparentemente la washingtona no ha sido afectada esperemos que así siga, pero estamos buscando también apoyar algún proyecto de investigación para que se pueda hacer un poco más", dijo.

Con el estudio buscan conocer, el grado de resistencia, estrategias para controlar contingencias de este tipo, el nivel de afectación, entre otras cosas.

Hasta el momento se han talado 400 plantas, en su mayoría datileras, sin embargo, en un inicio se estimaba que 5 mil serían susceptibles a la enfermedad. Las principales afectaciones fueron en Torreón Jardín, bulevar Revolución y la avenida Juárez.

El amarillamiento letal es una enfermedad sistémica de las palmas en las que los vasos que conducen fluidos y nutrientes, son obstruidos por la presencia de un fitoplasma, organismo patógeno que es transportado por un pequeño insecto denominado Myndus crudus.

El período de incubación es de 7 a 15 meses desde el contagio del patógeno, hasta la aparición del primer síntoma. El período de vida estimada para la palma enferma es de 3 a 6 meses. Entre las características que presentan están el amarillamiento de las hojas más viejas y su acción progresiva hasta llegar a las más jóvenes, caída prematura de los frutos y decaimiento.

La enfermedad fue detectada en octubre de 2015 y de inmediato comenzaron las acciones. Incluso el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudió para hacer un estudio en donde se determinó la enfermedad y letalidad, sin embargo, esto se tendrá que revisar.

Archivo