'Todos los partidos nos han fallado'

TORREÓN, COAH.-

'EL HARTAZGO NO ES HACIA UN SOLO PARTIDO POLíTICO, QUE HOY SE ENCUENTRA EN EL PODER, ES GENERALIZADO'

Para Luis Horacio Salinas, mejor conocido como "Lucho" Salinas, todos los partidos tienen el mismo nivel de responsabilidad en los problemas que enfrenta el estado de Coahuila, a pesar de que sólo el PRI ha gobernado la entidad. Por eso, este exitoso empresario oriundo de Saltillo que dice "yo no soy político", busca juntar las firmas necesarias para convertirse en candidato independiente a la gubernatura.

En entrevista para El Siglo de Torreón, "Lucho" Salinas habla de las posibilidades que tiene, la relación de su familia con el PRI, sus motivaciones para meterse en la contienda y los riesgos de que su candidatura se convierta en el fiel de la balanza dentro de un escenario de contienda reñida entre el PRI y el PAN.

→ No es un camino fácil, 'Lucho', el ser un candidato independiente porque contrario a un aspirante de un partido, son muchas las trabas o los pasos para llegar a obtener el registro. En tu caso, ¿en qué paso te encuentras en este momento?

-Como tu sabes, fui el primer aspirante a candidato independiente registrado para gobernador del Estado de Coahuila, y esto es histórico porque es la primera oportunidad que tenemos los ciudadanos de participar sin el apoyo de un partido político, en este momento me encuentro en espera, que estoy seguro que lo voy a obtener, de la resolución del Consejo del Instituto Electoral de Coahuila donde me ratifiquen mi aspiración y eso estoy seguro que lo voy a obtener en la sesión del 15 de enero.

→ Necesitas alrededor de 30 mil firmas...

-Necesito 30,500 firmas para poder registrarme como candidato independiente a la gubernatura de Coahuila.

→ ¿Cuántas llevas?

-Aún no empiezo, la recolección inicia el 20 de enero y vamos a empezar en todo el estado.

→ Pero ¿ya tienes una idea... por las visitas que has estado haciendo?

-Bueno, cómo tu sabes yo tengo amigos en todo el estado y en estas visitas que yo he tenido, en estas pláticas que he tenido con mis amigos de todo el estado, se ha sumado una gran cantidad de ciudadanos como voluntarios, que se van a sumar a esta cruzada ciudadana para obtener esas firmas, aquí en Torreón empezaremos el día viernes 20 en la Plaza de Armas y estoy seguro que muchos ciudadanos nos estarán acompañando desde las 9 de la mañana dando en forma voluntaria y sobre todo con un gran ánimo ciudadano esas firmas que requerimos para hacer el gran cambio, para poder hacer un Coahuila independiente.

→ ¿Qué análisis has hecho, 'Lucho', de las posibilidades que tienes en caso de obtener el registro de candidato a la gubernatura, que de entrada se ven muy remotas?

-Creo que es muy importante tomar en cuenta esto: yo soy un hombre de 55 años, que he trabajado en muchas actividades, he sido presidente fundador de muchas asociaciones civiles y de unas asociaciones empresariales, así como asociaciones ganaderas, pero sobre todo he participado en instituciones altruistas de servicio a la comunidad que nos han permitido poder tener un gran contacto con la ciudadanía. Como tú sabes, del padrón electoral que existe en Coahuila, que son 2 millones 50 mil electores, solamente el 49 por ciento históricamente ha votado; ¿qué quiere decir?, que hay más de un millón de coahuilenses que tienen credencial de elector y nunca han votado, ya sea por su edad, porque tienen 17 o 18 años y va a ser su primera elección, o no consideran que su voto vaya a ser tomado en cuenta, porque no creen en una elección justa, y creo que este es el llamado para estos ciudadanos precisamente para que se levanten el 4 de junio y ejerzan su voto, un voto útil.

→ ¿Tú vas por ese sector de la población que no vota históricamente?

-Una parte importante del objetivo de nosotros es ese sector, y con ese sector que en gran medida son jóvenes, son millenials y los millenials han demostrado en el mundo que han cambiado la historia en muchos países.

→ Estamos hablando de 18 a 30, 35 años más o menos ¿no?

-Es correcto. Estos jóvenes históricamente en el mundo han hecho los cambios y Coahuila no va a ser la excepción. Nosotros tenemos una gran oportunidad de hacer el cambio y estoy seguro que con la voluntad de los ciudadanos que estamos precisamente hartos y estamos decepcionados de todos los partido, porque todos los partidos nos fallaron, y esta es la oportunidad histórica que tenemos como ciudadanos de ir a las urnas y poder cambiar y sacar a los partidos del poder y poder como ciudadanos hacer un gobierno ciudadano independiente.

→ En términos numéricos, más allá del romanticismo que planteas, ¿cuántos votos necesitas para ganar?

-Para poder ganar necesitas 450 mil votos, y es un número muy realizable.

→ En una elección normal porque en la elección de hace 6 años Guillermo Anaya, que fue el segundo lugar, obtuvo 440 mil y Rubén Moreira obtuvo 725 mil, lo que era una locura, algo que no se había conseguido...

-Lo que pasa es lo siguiente, si tú sabes históricamente en el país solamente cinco estados no han tenido alternancia, uno de ellos, el único del norte, es Coahuila, y creo que llegó el momento de que haya alternancia. Como tú sabes también, en esta ocasión tanto independientes como otros partidos estaremos contendiendo por el voto de los ciudadanos y esa situación va a hacer que el voto se divida, creo que la elección va a ser cerrada, pero estoy seguro que con la intención del voto de los ciudadanos, en esta ocasión Coahuila será un gobierno independiente.

→ Ahora 'Lucho', el PAN está buscando quizá de la forma más vehemente en su historia reciente lograr esta alternancia para ellos, y ven muy altas probabilidades o posibilidades por las encuestas que han estado manejando, y se percibe un ánimo de convertir la elección en un plebiscito: decir que continúe el PRI o que vaya otro partido, en este caso el PAN. En esta dicotomía que están planteando ¿no entra la figura de un independiente como de fiel de la balanza, quien terminaría dando el triunfo a uno u otro lado?

-No lo creo, porque la verdad de las cosas este gasolinazo y la crisis que está viviendo el país no es el resultado del actuar de un solo partido político, creo que todos los partidos y la corrupción de ellos es el resultado de que a través de muchos años es la situación que estamos viviendo ahora y eso los ciudadanos lo saben. El hartazgo no es hacia un solo partido político, que hoy se encuentra en el poder en Coahuila, sino es un hartazgo generalizado a los partidos políticos, los partidos en su totalidad nos han fallado, y creo que tenemos los ciudadanos la oportunidad histórica, porque la ley nos lo ha dado por primera vez de participar y de poder hacer que los ciudadanos saquemos a los partidos políticos corruptos del poder.

→ Sin embargo, 'Lucho', en el caso de Coahuila es muy identificable ese nivel de hartazgo y entendible porque la figura dominante es priista, el caso de Rubén Moreira. ¿Tú crees que tienen el mismo nivel de responsabilidad de los problemas de Coahuila los panistas y los priistas, a pesar de que los priistas siempre han gobernado Coahuila?

-La verdad de las cosas es que los panistas también han tenido oportunidades de gobernar municipios y nos han decepcionado en todos y cada uno de los municipios donde han estado. Y no nos vayamos muy lejos, aquí tenemos un ejemplo y los ciudadanos de Torreón señalan las carencias graves y el abandono en que se encuentran, no digamos otros municipios del estado. La realidad de las cosas es que el hartazgo es generalizado y bien muy señalado hacia estos dos grandes partidos.

→ Preguntará la gente de un empresario con el éxito que has tenido ¿por qué entra a la política? ¿Por qué meterse a estos bretes y dejar un poco la comodidad que te da, pues, el ser de las personas privilegiadas en el estado? Porque hay que decir las cosas como son: eres de las personas más privilegiadas en el estado, ¿no?

-Como bien dices, yo soy un ciudadano como tú: trabajador. Porque desde muy chico he trabajado, he trabajado en granjas agrícolas, he trabajado granjas porcinas, he trabajado en empresas constructoras, en empresas gasolineras y la realidad de las cosas, los ciudadanos en nuestro ámbito, nuestras mesas de plática, en nuestros foros que hemos tenido como presidentes de cámaras, de asociaciones, de organismos altruistas y ciudadanos, hemos visto que con nuestras opiniones y nuestras posiciones no hemos logrado cambiar nuestro estado. La única posición que tenemos y la oportunidad que tenemos los ciudadanos para realmente hacer un cambio, que rescatemos nuestro estado, que generemos las oportunidades de crecimiento que necesitan todos y cada uno de los ciudadanos lo tenemos que hacer desde el gobierno.

Históricamente no habíamos tenido la oportunidad los ciudadanos de poder participar en una elección sin el apoyo de un partido político, un partido político que cualquier ciudadano que entra tiene que supeditar sus convicciones y sus ideales a los ideales del partido, que no son libres de actuar. Esto es lo que a mí me movió, yo no quiero ver hacia el futuro que mi generación, nuestra generación, la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos nos digan "por qué no hicieron algo", "por qué nos dejaron que estos políticos corruptos siguieran destrozando y saqueando nuestro estado". Yo me quiero sentir como esa punta de lanza de los ciudadanos que dejó de hablar en una mesa y que se puso a actuar, y que necesito que todos y cada uno de los ciudadanos se sumen a esta causa, porque esta es una gran cruzada ciudadana para poder rescatar nuestro estado, para obtener un Coahuila independiente.

→ Uno de los señalamientos que te hicieron desde el principio cuando anunciaste que ibas por la candidatura independiente, fue tu cercanía con el PRI, o la cercanía de tu familia con el PRI. Es de todos conocido que tu padre fue priista, fue alcalde de Saltillo por parte del PRI, y por ahí te han señalado que, de alguna forma, tu candidatura puede ser servir la PRI para pulverizar el voto de la oposición. ¿Cuál es tu respuesta al respecto?

-Mira, como lo he estado comentando, efectivamente mi padre es priista, actualmente es priista. Fue diputado federal aquí por Torreón hace 48 años. Hace 48 años yo tenía 7 años. Hace 45 años él fue alcalde de Saltillo, yo tenía 10 años. Y... cuando yo tenía 21 años, él tuvo su última posición política, que fue ser presidente del PRI. Yo, como hijo de un priista, a mí no me gustó lo que era la política. Yo por eso no soy político.

Toda la familia viene de una mano o del tronco de una mano, pero todos los dedos son diferentes y apuntan a diferentes direcciones. Mi papá y algunos miembros de mi familia son priistas, otros miembros de mi familia no somos priistas y tenemos otros ideales, nos respetamos,... te voy a decir que interactuamos, pero yo no tengo ninguna ascendencia, nunca he sido priista, nunca he sido un miembro activo del PRI ni de ningún partido. Y creo, al contrario, que yo como ciudadano que estoy buscando realmente un verdadero cambio voy a llamar a todos aquellos priistas que se han sentido defraudados por su mismo partido y a aquellos miembros de otros partidos que también se han sentido defraudados por sus partidos para que se sumen a esta cruzada ciudadana, porque al final de cuentas todos los partidos están conformados por ciudadanos.