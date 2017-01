Entre el talento y la disciplina

El Siglo de Torreón

Constantine Orbelian fue el primer estadounidense en la historia en ser director musical de una orquesta en Rusia. Actualmente es el director Artístico del Teatro Nacional de Ópera y Ballet en Erevan, Armenia; el próximo martes 17 de enero a las 8.00 de la noche dirigirá la Camerata de Coahuila durante el concierto de la mezzo soprano internacional Elina Garanca.

Su particular estilo ha recorrido las más importantes salas de concierto del mundo. Sus giras con la Orquesta de Cámara de Rusia aún son memorables y recordadas por sus logros. Las grabaciones en las que su batuta ha participado se han convertido en clásicos.

La primera producción de Orbelian para una película contó con la participación de Renée Fleming y Dmitri Hvorostovsky, es considerada una Odisea en San Petersburgo, filmado en los gloriosos palacios de San Petersburgo. La película es en cierto modo la culminación de los esfuerzos de Orbelian en San Petersburgo, ya que él es fundador y director musical de los Palacios anuales de San Petersburgo y el Festival Internacional de Música.

En medio de ensayos durante el debut de Elina Garanca en México, cuya gira incluye a Torreón, el maestro Orbelian hizo un espacio en su agenda para compartir algo de su experiencia en la música con los lectores de El Siglo de Torreón.

→ Maestro Orbelian, ¿cómo llegó la música a su vida?

En mi caso tuve mucha suerte de ser criado en una familia que amaba la música, así que, cuando se hizo evidente que tenía algún talento, mi familia estaba detrás de mí al cien por ciento, y buscó acercarme con los mejores profesores que habían en San Francisco.

Yo tenía cinco años cuando empezaron mis clases de música de manera formal.

→ Además horas de ensayo ¿qué cree que un director debe hacer para alcanzar la excelencia?

No es sólo la preparación con la orquesta lo que un director tiene que hacer, sino que también tiene que tratar con los estados emocionales de los solistas y los músicos en general, debe tratar de hacer que los ensayos funcionen de una manera positiva y constructiva.

Por ejemplo cada vez que paro la orquesta por algo, siempre les explico por qué los estoy deteniendo, para qué quiero llamar su atención en puntos específicos de la obra que estamos ensayando, eso logra que el tiempo que se pasa frente a la orquesta sea muy productivo. Lo principal para un director es tener una idea clara de lo que quiere lograr en cada ensayo.

→ Ha dirigido a músicos de todo el mundo, ¿logra la música acabar con las fronteras?

La música es sin duda un idioma internacional, entiendes aunque no hables la lengua del director...

Yo he sido director invitado en muchos países diferentes y afortunadamente el inglés se utiliza en la mayoría de los países, sobre todo porque este oficio tiene la particularidad de que músicos de todo el mundo han emigrado a muchos lugares diferentes. Por ejemplo, aquí en México yo realizo los ensayos en inglés y ruso, ya que me encuentro con muchos músicos rusos y armenios en las orquestas.

→ ¿La música clásica tiene el mismo significado para europeos y americanos?

En lo personal yo siempre he creído que el impacto emocional de la música es el mismo en todas partes. Por supuesto, las personas que han vivido en los países donde la música clásica nació; conocen ciertos valores estéticos y tienen un fondo que les ayuda a aceptar la música de cámara como una parte integral de su vida y sus actividades cotidianas.

La música también es sinónimo de identidad, por ejemplo cuando piensas en Alemania, piensas en Bach, Beethoven, Brahms; dices Italia, y llega a la mente Monteverdi, Vivaldi, Corelli Verdi, Puccini; y si escucho Francia, está Rameau, Bizet e incluso para mi Rusia, es también Glinka, Borodin, Mussorgsky, Rachmaninov Shostkakovich.

→ En la era global, ¿qué debe hacer el nuevo director de orquesta para prepararse?

Es difícil de decir... lo que yo creo es que en primer lugar el talento, es lo más importante; al final del día, un director necesita ser talentoso y no sólo un 'profesional', porque el talento no es tan común como el profesionalismo, es un don, y cuando alguien lo descubre, lo que sigue es lo demás, estudiar, trabajar, ensayar.

→ ¿Qué referentes tiene de la música clásica mexicana?

Necesitaría escuchar más de cerca la música clásica mexicana para darle una opinión calificada.

Lo que sí te puedo decir es que adoro la música folclórica mexicana por su vitalidad, cualidades comunicativas y pasión.

→ ¿Le gusta dirigir obra de compositores contemporáneos vivos?

Un pregunta interesante... algunos compositores contemporáneos que conozco tienen una visión diferente de cómo deben dirigirse sus obras, algunos no están de acuerdo con los directores que las están realizando. Así que, a veces, hay problemas, pero, inevitablemente, todos llegamos a una visión interpretativa común y es lo bueno de la música.

→ ¿Qué desafíos enfrenta la música clásica para acercar a los jóvenes a las salas de conciertos?

Considero que es muy importante llevar la música clásica a la vida de los niños, desde temprana edad... y que los padres no tengan miedo de llevar a los niños a los conciertos, por supuesto, los padres tienen que querer ir a los conciertos.

Pero sabemos que los conciertos de directores jóvenes son un buen gancho, porque hacen cosas interesantes y cautivantes para un joven que asiste a una sala de concierto, pero se debe tener constancia si no con el tiempo se borrará la experiencia. El mensaje debe ser que las personas necesitan tener la música clásica en su vida de manera cotidiana.

→ ¿Internet ha beneficiado de alguna manera la música clásica?

Por supuesto. Nuca antes la música clásica estuvo tan cerca. Todo el que quiera puede acceder a los grandes intérpretes de hoy y ayer en Internet. Uno puede oír inmediatamente algo que uno quiere oír. Es una posibilidad nueva y única, por ejemplo, para las personas que no viven en los centros musicales del mundo, tener acceso al genio de los grandes compositores, lo mejores directores, solistas, orquestas.

→ Maestro Orbelian, ha destacado como director en Rusia, un país de grandes compositores, directores e intérpretes ¿qué tan duro ha sido el camino?

En realidad ha sido muy suave... siempre supe que la música era mi pasión y mi única profesión, así que nunca hubo dudas. Además, por supuesto, tocaba bastante bien el piano y tuve éxito como pianista de conciertos en todo el mundo. Cuando se me ofreció la oportunidad de asumir el control de la Orquesta de Cámara de Rusia en 1990, por supuesto, aproveché la oportunidad y la convertimos en la Orquesta de Cámara más importante de Rusia al recorrer todo el mundo.

Estuve allí durante 19 años y luego me convertí en el Director Musical de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Kaunas, donde también viví grandes experiencias, he tenido mucha suerte, ahora soy el Director Artístico del Teatro Nacional de Ópera y Ballet en Erevan, Armenia, sigo haciendo lo que más me gusta en la vida, música.

→ ¿Ha encontrado un estilo, un sello al dirigir?

Uno encuentra una forma de hacer la música, creo que eso es parte de uno, pero lo verdaderamente importante es lograr transmitirle a los músicos eso, que al final una obra aunque la hayan tocado muchas orquestas y directores, cuando el público la escuche sepa que tiene eso que un buen músico le puede dar, su forma de interpretar.

El maestro Orbelian además agradeció la oportunidad de venir a México de la mano de Elina Garanca.

