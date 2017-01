Furch no festejará si le anota al Veracruz

Humberto Vázquez Frayre

TORREóN, COAH. - El próximo domingo en el Estadio Corona, será el debut de Julio Furch ante la afición de Santos Laguna, como uno de los cinco refuerzos que llegaron para el Clausura 2017, junto a Osvaldito Martínez, Ventura Alvarado, el "Chatón" Enríquez y Jonathan Orozco.

El atacante argentino se encuentra en una encrucijada, aunque ya aclaró su postura: No festejará en caso de marcarle gol a su exequipo, los Tiburones Rojos del Veracruz, considerándolo un duelo muy especial en lo personal.

Los 33 goles que anotó durante dos años con los escualos, el título de la Copa MX y dos liguillas disputadas en la Liga MX, así como el cariño de la afición jarocha, son motivos suficientes para el sudamericano.

"Tengo mucho respeto obviamente, es una gran institución que me abrió las puertas y la chance de jugar en México, en una de las mejores ligas. Si marco no festejaré por respeto al equipo y a la afición que me ha tratado bien".

Vivió momentos buenos y malos en el puerto, incluso el cuadro propiedad de Fidel Kuri, le tiene un adeudo al ahora jugador de los Guerreros, quien confía que en un corto plazo, todo se arreglará.

"Existe (adeudo), pero no tiene nada que ver con Santos, dentro de poco esos temas se arreglarán y quedarán en el pasado, no tengo problema con el club ni con nadie".

La idea de Furch, al igual que sus compañeros y el cuerpo técnico albiverde es muy clara, ganar el domingo y conseguir los tres puntos, además de demostrar que la plaza de Torreón será dura y muy difícil de conseguir algún punto.

"Es mi primer partido de local con Santos, por lo que vamos a querer demostrar lo mejor, querer hacernos fuerte en casa, buscando como la semana pasada los tres puntos".

Sabe que los Tiburones Rojos son un equipo renovado respecto a la campaña pasada, en donde quedan algunos elementos con los que jugó en la cancha, advirtiendo que deben estar preparados porque el "Maestro" Reinoso siempre trata de plantear los partidos de manera interesante al igual que el "Chepo" de la Torre.

"Trato de trabajar igual, en la institución que esté, peleando descenso o no, aportar lo mío, dejar todo en el campo, acá en Santos trabajo como en Veracruz".

El espigado delantero pampero, no está presionado por marcar y estrenarse con la albiverde, aunque está motivado de jugar con tres puntas en el eje del ataque de los laguneros.

"Me sentí cómodo jugando así, desde que llegué a México no me había tocado jugar con tres puntas, Djaniny y Jonathan son jugadores de mucho potencial".

Agregó que el tenerlos cerca en el campo, es más fácil para cumplir con su cometido, indicando que con la incorporación de Osvaldito Martínez, es importante ya que serán peligrosos.

"Trato de que el equipo le vaya bien, prefiero conseguir los tres puntos antes que marcar gol, aunque si convierto, en lo personal el ánimo estaría en lo más alto".