Japón le cambia la vida

TORREÓN, COAH.-

La vogglera lagunera Sandyael Mikoku platica sobre su experiencia de vivir en el Oriente

Hace casi 15 años dejó Torreón. En compañía de sus padres, tomó varios vuelos hasta llegar a su destino final, Japón. Poco tiempo después ellos volvieron a La Laguna, no sin antes haber evaluado de manera satisfactoria la estadía de su hija.

Desde su primer día en ese país, la vida de Sandyael Mikoku cambió por completo ya que se volvió vloggera y no una cualquiera ya que cuenta con miles de suscriptores en Europa, Asia y Latinoamérica en su canal de Youtube.

De igual manera, Sandyael anhelaba desde jovencita casarse con un japonés, sueño que concretó con "Don" - nombre de su pareja sentimental- con quien procreó dos hijos que hoy en día la hacen muy feliz.

En diciembre pasado ella volvió a su querida Comarca Lagunera con el fin de pasar las fiestas, continúa aquí y ayer visitó El Siglo de Torreón. Emocionada dio algunos detalles de su vida y reveló de qué manera dicha nación la volvió otra.

"Me fui de La Laguna muy joven y puedo decirles que Japón me volvió más calculadora, allá siempre traigo el tiempo encima; si me queda un minuto libre tengo que pensar qué hago en esos 60 segundos. Eso no me pasa aquí", comentó.

Luego de haberse dado una tremenda enchilada debido a un platillo que degustó en una divertida dinámica que tuvo lugar en el foro de SigloTV; Mikoku reveló cómo es un día de su vida en la nación asiática.

"Me levanto a las 6:45 de la mañana y lo primero que hago es ver los comentarios que me dejan en mis videos, a las 8 despierto a mis dos hijos y los mando a la escuela (su autobús llega hora y media más tarde, luego me pongo a trabajar o mando paquetes; mi esposo llega en la noche del trabajo", detalló.

Al ser una vloggera, Sandyael está consciente de que sus comentarios pueden influir en las personas por lo que simplemente se deja llevar en cada videoclip que realiza; toma sus precauciones omitiendo los temas de religión o política.

"Siempre trato de ser yo, trato de dar mi punto de vista, de lo que yo pienso. Doy a conocer mi vida y cómo vivo en Japón aunque una persona viva una cosa en ese país otra persona puede vivir otra. Sólo platico mi entorno y lo que estoy viviendo", comentó.

Muy entusiasmada, Mikoku confesó que aunque le cae mal "Candy" (De la serie animada Candy Candy) se ha vuelto su heroína favorita.

"Mi personaje femenino favorito es ella. Me desagrada por cómo es ella y dicen que así soy yo... blandengue y que me falta carácter para algunas cosas; yo creo por eso me identifico con 'Candy' aunque me caiga mal", insistió.

Por último, la vloggera discipó las dudas en torno a por qué los personajes animados creados en Japón siempre tienen los ojos y las pestañas grandes.

"Lo que pasa es que alguien vio las películas de Disney, en especial la de Bambi, y fue entonces que les gustaron los ojos de los personajes y los adaptaron a las caricaturas japonesas", comentó.

Hace realidad sueño

Su nombre real es Sandra Meléndez:

* Sandyael cumplirá en abril de 2017, 15 años de vivir en Japón.

* Cuando llegó a ese país estudió, entre otras cosas, manga.

* Ella tiene una empresa de envíos desde Japón a todo el mundo.

* Durante su visita a El Siglo de Torreón hizo una dinámica de preguntas y respuestas en el foro de SigloTV cuyo "castigo" si se equivocaba era comer chiles, gorditas de cocedor y un lonche de carnitas con aguacate.

* Su visita al foro puede verse en retransmisión en la "fan page" de SigloTV.