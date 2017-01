Furch no festejará si le marca a Tiburones

TORREÓN, COAH.-

Por los logros conseguidos en el puerto jarocho y el respeto que le debe al club y a la afición veracruzana, el delantero argentino de Santos Laguna, Julio Furch, no festejaría en caso de anotarle a los Tiburones Rojos el próximo domingo en el Corona.

“Tengo mucho respeto obviamente, es una gran institución que me abrió las puertas y la chance de jugar en México, en una de las mejores ligas. Si marco no festejaré por respeto al equipo y a la afición que me ha tratado bien”.

Y es que el ahora artillero albiverde, indicó que fueron dos años donde la pasó muy bien frente al Golfo de México, disputando dos liguillas y consiguiendo la Copa MX, además de vivir momentos buenos y malos.

“Enfrentarlos será especial, además que es mi primer partido de local con Santos, por lo que vamos a querer demostrar lo mejor, querer hacernos fuerte en casa, buscando como la semana pasada los tres puntos”.