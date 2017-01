Famosos cantan Sobreviviré en contra de la llegada de Trump

CIUDAD DE MÉXICO.-

Estrellas de Hollywood utilizan la canción de Gloria Gaynor, I Will Survive, como un símbolo ante la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Tal como se aprecia en el clip, Emma Stone, Natalie Portman, Alden Ehrenreich, Andrew Garfield, Anya Taylor-Joy, Michelle Williams, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Greta Gerwig, Michael Shannon, Dakota Fanning, Amy Adams, Taraji P. Henson, Felicity Jones, Dev Patel, Ruth Negga, Mahershala Ali, Lucas Hedges, Naomi Harris y Matthew McConaughey son algunas celebridades que cantan el éxito de Gaynor.

Esta grabación de Sobreviviré se hizo pública en YouTube tras el discurso de despedida de Barack Obama. Muchos usuarios en las redes sociales empezaron a etiquetar esta grabación como la "gran dedicatoria" al ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

En un comunicado de prensa de W Magazine indicó que 21 actores se presentaron para este proyecto. "Mientras que la canción ha sido interpretada durante mucho tiempo a través de un consciente lente social, es el tipo de himno que necesitamos más que nunca con la toma de posesión sobre nosotros. Con la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia", indicó.

Parte de la letra en español es la siguiente:

Al principio tenía miedo, estaba petrificada. Seguía pensando que nunca podría vivir sin ti a mi lado.

Pero entonces, pasé muchas noches pensando cómo me hiciste daño.

Y me volví más fuerte,y aprendí a arreglármelas, y ahora, tú vuelves del espacio sideral, simplemente entré aquí y te encontré con esa mirada triste sobre tu rostro.

Debería de haber cambiado esa estúpida cerradura, debería de haberte hecho dejar tu llave, si por un segundo hubiese sabido, que ibas a volver a molestar. Vete, ahora vete, sal por la puerta,simplemente date la vuelta, porque ya no eres bienvenido.

¿No eras tú el que intentó hacerme daño con un adiós? ¿Pensaste que me derrumbaría?

¿Pensaste que me metería en la cama y moriría?

Oh no, no yo,yo sobreviviré, oh, mientras sepa como amar,sé que seguiré con vida. Tengo toda mi vida por vivir,y tengo todo mi amor por dar, y yo, sobreviviré, sobreviviré. (...)