Pemex pide 61.5 mdp para reparar daños

EL SáBADO SE DEFINE LA SITUACIóN DE LOS MANIFESTANTES

El Siglo de torreón

Pemex pide 61.5 mdp para retirar cargos en contra de los tres detenidos por el boqueo de la terminal de distribución, quienes son acusados de sabotaje y daños en propiedad ajena. "Es ilógico lo que están pidiendo porque no hubo pérdidas de gasolina", señala Martín Estrada Arreola, presidente de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados.

De los 61.5 millones que pide Pemex, 61 son por pérdidas por la no venta de gasolinas durante los cinco días que se mantuvo el plantón y 500 mil pesos más por la reparación del daño en las pintas que se hicieron en la barda frontal de la paraestatal.

Estrada Arreola comentó que los 61 millones de pesos que habla Pemex de pérdidas por la gasolina no se pueden considerar como tales porque el combustible nunca desapareció y el dinero que dejaron de ingresar durante esa semana, ingresó una vez que se abrieron las puertas de la terminal y que salieron las pipas a surtir combustible a las estaciones de servicio.

De los 500 mil pesos por la pinta de bardas dijo que es una cifra muy exagerada de la paraestatal porque basta un par de barricas de pintura blanca y un par de brochas y el daño se repara por lo que es "ilógico" lo que está pidiendo Pemex.

El próximo sábado se desarrollará en los juzgados federales el desahogo de pruebas y ahí el juez definirá si se vinculan o no a proceso los tres detenidos, Javier Reyes Ortiz, Hiram Soto y Job Villanueva.

Para el dirigente de los abogados, la paraestatal lo que busca no es la reparación del daño sino el que los manifestantes se queden detenidos y no salgan en libertad por lo que ya los abogados de los detenidos están preparando todas las pruebas necesarias para que no se vinculen a proceso a ninguno de los tres y el mismo sábado salgan en libertad tras una semana de su detención.

Las tres personas ya señaladas fueron detenidos por la policía federal el pasado sábado cuando elementos federales liberaron la Terminal de Abasto y Distribución de Pemex en la ciudad de Durango, de inmediato, por tratarse de un asunto federal, fueron trasladados al Cefereso, ubicado en el municipio de Guadalupe Victoria.

El siglo de torreón

500

Reclama Pemex por la pinta a su barda frontal.