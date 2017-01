Declara madre de bebé abandonado en cuarto de hotel

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

EL MENOR NO PRESENTÓ SIGNOS DE MALTRATO O DESNUTRICIÓN

"Yo no quería abandonar a mi bebé, pero tenía que salir para completar la renta del cuarto, que es de 250 pesos y nada más tenía 200, pero como hacía frío dejé a mi hijo recostado en la cama, no me tardé tanto, yo creo que fueron 20 minutos y al regresar ya estaban todas las policías" dijo María, madre del pequeño Jesús, de tres meses de nacido, que fue localizado solo dentro de una habitación del Hotel Plaza, de Gómez Palacio, la tarde del lunes.

Luego del reporte que se recibió al 911, sobre la ubicación del recién nacido, presuntamente abandonado en una habitación del Hotel Plaza, ubicado sobre la calle Centenario, del sector Centro de Gómez Palacio, María - madre del menor- fue detenida por agentes preventivos de la Policía Municipal, bajo el delito de omisión de cuidados, ya que en el reporte que recibieron se les informó que el menor tenía poco más de una hora solo.

María fue trasladada a la Vicefiscalía para las investigaciones, donde encontraron que ella y su pareja sentimental, padre del pequeño Jesús rentaban el cuarto, y que ese día, según versión de la afectada, salió para comprar algo de comer y conseguir 50 pesos que le faltaban para la renta de la habitación, sin embargo, las empleadas de limpieza argumentaron ante las autoridades que el bebé tenía hora y media solo en el lugar.

A la madre, de 32 años de edad, las autoridades le iniciaron una averiguación por el delito de exposición de incapacidades o menores de edad, contemplado en el artículo 193 del código penal de Durango, por lo que de encontrarla culpable el juez, podría alcanzar de entre 3 meses a un año de prisión y una multa de 18 a 72 días de salario mínimo.

Cabe señalar que conforme avanza la investigación, el caso parece venirse abajo, ya que a decir de los encargados del Hotel, María sí tenía alrededor de 30 minutos que había salido de su habitación y al regresar ya se encontraban las unidades de seguridad al exterior.

Asimismo, se encontró que las pertenencias de María se encontraban todavía en el cuatro que rentaba y dentro de los primeros exámenes de valoración, que se le aplicaron al pequeño Jesús, no presentó algún tipo de maltrato o desnutrición, sin embargo, continúa bajo resguardo de las autoridades del DIF municipal de Gómez Palacio, en tanto se resuelve la situación jurídica de su madre.

Aunado al proceso legal que María actualmente enfrenta, y de ser encontrada inocente, tendrá que enfrentarse a un segundo proceso de investigación, ya que su pequeño hijo no le será entregado de manera inmediata al quedar libre, sino hasta que las autoridades que llevan los procesos legales en el DIF le practiquen los exámenes pertinentes sobre si es apta para tener a su cargo al pequeño Jesús y bajo que condiciones de vida lo tiene.

Se espera que en las próximas horas se determine su situación legal.