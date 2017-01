Sin reembolso, los que pagaron antes en Coahuila

TORREÓN, COAH.-

NO SE PUEDEN DEVOLVER RECURSOS, PORQUE NO SON RETROACTIVOS: AYUP

El titular de Control Vehicular de la Recaudación de Rentas de Torreón, Edgardo Ayup Guerrero, dijo que aquí no habrá reembolso para los contribuyentes que aprovecharon el programa "Regreso a Casa" y que pagaron 1 mil 640 pesos, antes de que el gobierno del Estado de Coahuila anunciara diversos estímulos que disminuyeron este concepto a sólo 1 mil 200 pesos.

Tampoco lo relacionado con el costo de las licencias de conducir que era de 617 pesos y ya quedaron en 350 pesos.

"El tema es que aunque no hayan recibido aun ni sus placas ni sus licencias, ya hicieron el trámite con los valores anteriores y no se les pueden devolver recursos porque no son retroactivos".

El gobernador Rubén Moreira dio a conocer el domingo pasado en la mañana una serie de estímulos fiscales para beneficiar la economía de los coahuilenses, entre ellos varios conceptos de Derechos Vehiculares.

Otro de los apoyos que brinda el gobierno del Estado es que a los propietarios de vehículos con placas verdes, rojas o color crema y que deben diferentes cantidades de derechos vehiculares, con el pago de sólo 3 mil 500 pesos, tienen derecho a sus placas vigentes y cubren todos los compromisos fiscales.

Informó Ayup Guerrero que a partir de este año, ningún vehículo cubre Tenencia.

Adicionalmente está subsidiado el concepto de "Cambio de Propietario".

Luego de que el domingo se dieran a conocer las facilidades para que los propietarios de automóviles cumplieran con sus compromisos fiscales a menor costo, la afluencia a las instalaciones de la Recaudación de Rentas de Torreón se ha incrementado.

Edgardo Ayup indica que están trabajando de lunes a viernes y en lo que respecta a la entrega de licencias de conducir o las placas, "nos estamos manejando por citas para evitar que los ciudadanos pierdan el tiempo y tengan las menores molestias posibles".