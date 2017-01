Asesinan a miembro de comunidad gay

MURIó A CONSECUENCIA DE LESIONES PROVOCADAS CON UN MARTILLO

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la región norte I, investigan el violento asesinato de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el interior del cuarto que habitaba en la parte posterior de un establecimiento de la zona de tolerancia de Piedras Negras. Con éste suman dos los homicidios violentos registrados en lo que va de 2017.

La víctima fue identificada como Eduardo de la Cruz González, a quien se le conocía como "Michelle", quien contaba con 60 años de edad y quien murió a consecuencia de las lesiones que presentó, tras recibir varios golpes con un martillo. El hallazgo se realizó en el interior del bar Rancho Alegre, que se localiza en la zona de tolerancia de Piedras Negras. Dicha persona era encargado del citado negocio y conocidos de la víctima manifestaron a las autoridades que no lo habían visto desde el viernes pasado; sin embargo, dado su comportamiento reservado no les extrañó no verlo.

Su cuerpo fue localizado con huellas de violencia, con varios golpes en la cabeza y ensangrentado; las lesiones presuntamente fueron causadas con un martillo.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, así como levantar las evidencias y ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo para practicarle la autopsia de ley.

