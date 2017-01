Anticipan un partido difícil ante Veracruz

TORREÓN, COAH.-

Con el objetivo de tener una buena presentación ante sus aficionados que han soportado más de dos meses de ayuno de futbol, el plantel de los Guerreros del Santos Laguna sigue trabajando en Territorio Santos Modelo de cara a su compromiso frente a los Tiburones Rojos del Veracruz.

Al término de la práctica, el medio volante lagunero Ulises Rivas dio sus impresiones sobre el debut albiverde ante los Tigres, resaltando el orden defensivo del equipo albiverde.

"El equipo se vio muy bien, se vio fuerte defensivamente, tuvimos nuestras opciones de gol que no pudimos concretar y los postes que se dieron durante el partido, pero en general vi a un equipo que jugó bien", describió.

Dando vuelta a la página, Rivas Gilio vislumbra un difícil encuentro ante los Tiburones de Carlos Reynoso, quienes hicieron gran número de contrataciones para el actual torneo.

"Va a ser un partido muy duro, ganaron sus primeros tres puntos y ahora nosotros debemos aprovechar que nos toca en casa, va a ser un partido difícil en el que el equipo que muestre más deseos y haga bien las cosas, se va a llevar los tres puntos", adelantó.

Para el canterano albiverde "es sumamente importante sacar los tres puntos contra Veracruz, porque jugamos en casa y eso hay que aprovecharlo a lo largo de la temporada. Con Veracruz están cinco jugadores, más que compañeros, son grandes amigos que hicimos dentro del vestidor".

Rivas le dio su lugar a la afición y les invitó a hacerse presentes en el estadio Corona para el inicio del torneo en casa.

"Debe hacerse pesar (el público), aunque la temporada pasada no nos fue bien, la afición siempre estuvo ahí, se sintió el apoyo, pero estamos de acuerdo que si al equipo le va bien, la afición se va a conectar más con nosotros, es de las dos partes, nosotros tenemos que poner lo nuestro y la afición que venga a apoyarnos, porque son importantes al ser locales", sentenció.

Rivas alabó a su entrenador José Manuel de la Torre, quien le ha dado la confianza para afianzarse en la titularidad del medio campo santista.

"Es una persona que habla mucho con el jugador y siempre nos está orientando a ser mejores personas y mucho mejores jugadores, creo que el sistema del "Chepo" gusta mucho, más por lo que ha hecho en selección nacional, eso nos ayuda mucho a nosotros para crecer como jugadores, pensar en proyectarnos a selección y después pensar en Europa".

El medio volante nacido en Torreón cumple su sueño al ponerse la camiseta albiverde y jugar con el equipo que alguna vez apoyó desde la tribuna.

"Es algo muy bonito porque lo sueñas desde chico, ahora que tienes la oportunidad de estar en la cancha, como tú antes lo veías desde la grada cuando eras niño, es una motivación y una responsabilidad muy grande al querer seguir estando ahí adentro de la cancha", dijo.

A Rivas le ha tocado alternar con diferentes compañeros en la media de contención, pero afirma que se entiende bien con todos al trabajar intensamente, al tiempo que busca ser un jugador firme en primera división con el equipo de sus amores.

"Me sentí muy bien, al igual que me he sentido con todos durante los entrenamientos, ya es decisión del técnico al que vaya a poner, nosotros vamos a dar nuestro mayor esfuerzo, lo importante es que el equipo funcione con los once que decida el técnico. Quiero llegar a la consolidación, más en el equipo que me ha visto crecer y al que siempre he querido", finalizó.

Doble sesión de entrenamiento sostuvieron ayer los futbolistas albiverdes en las canchas alternas del Territorio Santos Modelo, enfocados en mejorar la definición de cara al marco, aspecto que se negó durante el partido de la jornada 1.

Para hoy continuará la preparación santista con una sesión sencilla de entrenamiento a las 9:30 horas, la cual podrán presenciar los abonados junto a un acompañante, siempre y cuando presenten su plástico en el acceso poniente.

Dan acceso a abonados