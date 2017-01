'Me voy con dignidad', dice Edgardo Codesal

Agencias

CIUDAD DE MéXICO. - Hace dos años exactamente, un grupo de árbitros, encabezados por Marco Rodríguez dio un golpe de estado en la Comisión de Arbitraje que provocó la caída de Rafael Mancilla, su entonces presidente, exigiendo la llegada de Edgardo Codesal en el área técnica.

Dos años después, a Codesal, todo ese grupo que lo apoyó, ahora le da la espalda y provoca su renuncia al puesto. El que a hierro mata...

"Me dieron la espalda, eso es simplemente. Como no estaba dispuesto a cumplir con sus exigencias, a prestarme a malos manejos, es que pidieron mi salida. Me voy con dignidad", fue lo que dijo Codesal, momentos antes de dar a conocer su salida en una segunda etapa dentro de la Comisión, primero como presidente y ahora como director técnico.

Los árbitros señalados como los cabecillas de la revuelta son Roberto García, Francisco Chacón, Paúl Delgadillo y José Luis Camargo, quienes ahora parece que son el poder detrás del trono, el grupo insurgente de la Comisión que intenta presidir Héctor González Iñárritu.

"No lo llamaría insurgencia", dijo González al hablar ante los medios de la salida de Codesal. "El México de hoy es abierto, todo mundo tiene voz, hay que escucharlo, estoy en constante comunicación con la gente con la que trabajo, son jóvenes que luchan por un puesto, y cuando hay desgaste en la comunicación hay que trabajar en ello. Que un grupo pida algo no quiere decir que sean grupos de poder, sólo los escuchas".

Desgaste es la palabra que más utiliza el directivo en la conferencia. "Esto no es de ahora, desde hace cinco meses se estaban dando estos problemas. Hace tiempo [en octubre], tuve que intervenir para poner un arreglo a esto. Quedamos en que lo intentaríamos, pero lo de los últimos días ya no se pudo superar, me reuní ayer [lunes] con algunos árbitros y vimos que la situación era insostenible y Edgardo que es una persona inteligente se dio cuenta también que lo mejor era renunciar".

Las molestias de este grupo de silbantes eran exclusivamente en las designaciones. "Algunos árbitros se sintieron perjudicados en su jerarquía, en su veteranía y por qué no, hasta en el aspecto económico, no hubo otra cosa, nada de aumento de sueldo o cuestiones de otra índole, sólo eran las diferencias entre las partes".

Ahora lo que sigue es saber quién tomará el puesto. Junto con Codesal renunció también Gilberto Alcalá, así que Carlos González es quien quedó interinamente al frente.

"Quién va a quedar. Lo voy a decidir con gente como Guillermo Cantú [secretario general], hay gente con currículum interesante. Voy a estar ocupado estos días, eso sí, tengo muchas entrevistas. Vamos a elegir al perfil ideal". No descartó, pero tampoco candidateó a ninguno de los ex árbitros que ahora son analistas en los medios de comunicación. "A todos los respeto, la crítica es buena, aunque sí siento que algunos lo tomaban personal contra Edgardo".

Aseguró que la decisión será tomada por él, no por los árbitros... "Estoy confiado en el grupo, como les dije, debemos ser transparentes e influyentes, pero el que toma las decisiones soy yo, quizá haya cosas que no les gusten, pero hay que aceptarlo y seguir trabajando".

A pesar de todo y contra todo, aseguró que el arbitraje en México no está en crisis. "El arbitraje siempre será polémico... Hay que aceptar que hay error humano, tratamos de reducir las fallas".