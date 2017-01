'El que tenga coche, que lo mantenga'; Carmen Salinas apoya el gasolinazo

TORREÓN, COAH.-

La actriz lagunera Carmen Salinas está a favor del “gasolinazo”, así lo hizo saber durante una entrega de juguetes efectuada en la Ciudad de México con motivo del Día de Reyes.

“Era necesario todo lo sucedido porque ya no podía estar el gobierno subsidiando tanta gasolina, el que tenga coche, que lo mantenga, no hay de otra, carnal, de todas formas no se acaba el tráfico”, comentó Salinas en declaraciones difundidas por el diario Basta.

La torreoense explicó además que el alza de precios era urgente, pues prefiere que el gobierno federal subsidie comida para gente pobre que gasolina.

“Prefiero que subsidien las casas a los pobres, claro, de eso se aprovechan otros partidos, pero hay que tener tamaños para decir, ya no más subsidio, el que quiera azul celeste, que le cueste”, agregó.

Carmen Salinas aprovechó para anunciar que el 14 de febrero estrenará de nueva cuenta la obra Aventurera.