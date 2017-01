Nunca he recibido un vale de gasolina, asegura Flor Rentería

TORREÓN, COAH.-

La diputada federal Flor Rentería negó recibir vales de gasolina como una prestación que otorga el Congreso de la Unión, tal y cómo lo han reportado medios nacionales.

El Universal, Excélsior y MVS, entre otros, recientemente publicaron que para este año el Congreso tiene previsto erogar mas de 9 millones de pesos, en vales de gasolina.

"No sé a qué diputados se les entreguen vales de gasolina, en lo personal lo digo frente a cámaras, nunca he recibido un vale de gasolina desde que estoy en la Cámara de Diputados ni cuando estuve en el Congreso local".

Dijo que se debe aclarar la situación porque "molesta mucho"..

Sin embargo, comentó que quizás sí hay diputados que reciban el recurso, mismos a los que "hay que buscar que no sé les dé. Yo creo que hoy son momentos de dar mensaje de austeridad, todos".

Sobre las protestas que se han extendido a lo largo y ancho del país por el incremento del precio de la gasolina, dijo que son entendibles, siempre y cuando no se use la violencia, sin embargo comentó que no habrá marcha atrás.

La diputada federal estuvo hoy por la mañana en la escuela primaria Hilario Esparza, de la colonia Santiago Ramírez, para hacer entrega de material adquirido con el bono navideño que se les otorgó y que fue duramente criticado por los diferentes sectores de la sociedad, ante la difícil situación económica que ya vivía México y que se preveía se tornará mas difícil para este año.

Serán 10 escuelas a las que entregará un promedio de 15 mil pesos en especie, según informó.