Buscan mantener desarrollo en Estado

MEJORARáN LA REGULACIóN EN TRáMITES ADMINISTRATIVOS

El siglo de torreón

El gobernador Rubén Moreira Valdez manifestó que con el objetivo de no frenar el desarrollo en el estado también habrá modificaciones en los impuestos en materia de defensa legal a la economía de Coahuila, así como en lucha por la industria y desarrollo

Anunció que entre las acciones se ha propuesto una Reforma legal para que los productores, proveedores y constructores coahuilenses sean preferidos en las compras y contrataciones del gobierno.

"Legislar para defender a nuestros gasolineros; de no hacerlo quedaremos en manos de los grandes grupos trasnacionales que se llevarán sus ganancias a otras partes destruyendo micoempresas", manifestó durante su mensaje de año nuevo.

Entre las acciones que dio a conocer el gobernador mencionó las siguientes:

Constitución, con los productores de carbón, de una comercializadora para que los pequeños productores vendan a CFE y no desaparezcan, o entre carbón foráneo. Coahuila ha dado energía al país por más de 100 años y hoy se nos tiene que proteger.

Grupo de trabajo con municipios y empresarios para presentar sesenta acciones de mejora regulatoria, en un plazo no mayor a 30 días. Así como establecer la afirmativa ficta en trámites administrativos.

"Lo que significa que si una autoridad no responde en un tiempo determinado a una solicitud de trámite, se entenderá que la respuesta es afirmativa y el usuario podrá realizar lo que plantea. Con esto queremos dinamizar el crecimiento económico, y ahorrar tiempo y dinero a los inversionistas", explicó.

Añadió que tras la eliminación en la mayoría de los juicios en la mayoría de la obligación de publicar edictos en la prensa y el periódico oficial, hay tardanzas y gastos excesivos a los particulares, por lo que se va implementar un mecanismo gratuito que beneficie a todos y dinamice la economía.

Decretarán como industria prioritaria, la extracción del carbón.

"Ejerceremos todos los recursos políticos y legales para que la termoeléctrica de Piedras Negras no sólo siga funcionando, sino además aumente su capacidad, y se compre carbón de Coahuila. Los americanos utilizan este mineral, no veo motivo por el que no lo pueda hacer México", resaltó.

Añadió que vamos la industria acerera se declarará como prioritaria para Coahuila, para que mediante aranceles se proteja el producto del que se quiere importar de otras naciones.

Manifestó que a los legisladores federales pedirán estímulos fiscales para la industria vitivinícola de Coahuila.

