Gobierno federal incumple austeridad

El Gobierno federal incumplió la política de austeridad en el gasto público, pues ejerció 4.5 billones de pesos entre enero y noviembre del año pasado, monto por encima de lo programado y 3 % más elevado que lo que se erogó en el mismo periodo de 2015.

Este mayor ejercicio se dio a pesar de ser un año en el que se tomaron medidas para recortar el presupuesto en varias dependencias, luego de la caída en los ingresos del petróleo.

Aunque el gasto corriente disminuyó, principalmente en servicios personales -sueldos, salarios y prestaciones, principalmente- no todas las instituciones acudieron al llamado de apretarse el cinturón.

De acuerdo con el informe de finanzas públicas del gobierno federal, ramos administrativos como las secretarías de Relaciones Exteriores, Energía, Comunicaciones y Transportes, Gobernación y Educación fueron de las que destinaron más recursos para servicios personales el año pasado respecto a 2015.

El IMSS y el ISSSTE son otras dos instituciones que gastaron más en el presupuesto para los sueldos y salarios del personal en el año que recién terminó.

El fiscalista y socio director de la firma Bettinger Asesores, Herbert Bettinger, dijo que le extraña que el presidente en varias ocasiones llamó a la austeridad del sector público; sin embargo los números constatan que ha habido oídos sordos en varios funcionarios a este pronunciamiento, porque gastaron más.

"No es posible que a nosotros nos pidan que nos apretemos el cinturón cuando ellos no hacen ese mismo esfuerzo. Eso no es jalar parejo y genera un efecto nocivo", afirmó.