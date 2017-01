Prende industria 'focos amarillos'

TORREÓN, COAH.-

FALTA DE INSUMOS Sí SE PUEDE CONVERTIR EN UN PROBLEMA

Los industriales de Gómez Palacio aseguran que dentro de las empresas comienza a haber algo de desabasto de insumos, pero sin que esto sea algo muy grave, por lo que se encienden "focos amarillos" en el sector.

Gerardo Ibarra, presidente de Canacintra Gómez Palacio, dijo que ciertamente los bloqueos en carreteras han generado temor a los empresarios, por lo que han decidido bajar la producción debido a que los envíos no podrían llegar en tiempo a su destino. Mencionó que ante la falta de un insumo no es posible terminar la elaboración de un producto, pero confirmó que hasta el momento no hay una planta que haya decidido detener sus operaciones.

Reconoció que el "gasolinazo" y las variaciones del tipo de cambio son variables no contempladas dentro de la planeación financiera de las empresas, ya que muchos materiales que se utilizan en procesos se fijan a precio de dólar.

Citó que sectores como el ramo metalmecánico, alimentos de granos para aves y ganado, entre otros, han sido sensibles a estas variaciones, por lo que una de las soluciones que se ven es que busquen otros mercados, lo cual no es tan sencillo de la noche a la mañana.

Indicó que en estos momentos no tienen reportados problemas dentro de las empresas de autopartes que operan en la zona.

Los industriales de Torreón señalan que gracias a que contaron con algunos stock en inventario sus procesos productivos no han tenido ningún retraso, pese a los bloqueos en carreteras y a la llegada tardía de insumos.

Eugenio Treviño Rodríguez, presidente de Canacintra Torreón, dijo que han recibido un sinnúmero de quejas de parte de socios en el sentido de que las mercancías no están llegando en tiempo a sus destino por las protestas en carreteras, situación que ha provocado el pago de penalizaciones.

Dijo que tanto los productos perecederos como insumos para elaborar otros productos enfrentan grandes dificultades para llegar a su destino, en algunos casos hasta tres días y que gracias a que las plantas se quedaron con algo de stock en inventarios han logrado soportar y mantener en activo sus líneas de producción. Citó que el tramo Laredo-Torreón ha trabajado bien, recibiendo pocas quejas.

"Se están encendiendo los 'focos amarillos' dentro del sector, pero si continúa así la situación esto se convertirá en un serio problema". Aseguró que el sector privado está en contra de la violencia y que sólo realizan manifestaciones pacíficas para mostrar su rechazo de la falta de congruencia de parte del gobierno en lo que dice y en lo que hace.

Lo que pidió al gobierno es hacer ajuste al IEPS, dar facilidades para crear infraestructura petroquímica y refinación.