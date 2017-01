Operativo provoca alarma

AUTOMOVILISTAS NO TUVIERON QUE PAGAR EL PEAJE EN LA CASETA DE LEÓN GUZMÁN, LA CUAL ESTABA TOMADA

Lo que inició con una protesta pacífica para dar el libre tránsito a los automovilistas en la caseta León-Guzmán en Lerdo, terminó con un fuerte dispositivo de seguridad que logró retirar a los manifestantes alrededor de las 12 del día cuando inicialmente, se tenía programado que la movilización en contra del alza en el precio de la gasolina, terminará a las 2 de la tarde de ayer sábado.

La Subsecretaría de Gobernación en La Laguna de Durango justificó la presencia del grupo antimotines de la Policía Municipal de Gómez Palacio, de la Policía Estatal, de la Militar y de la Policía Investigadora de Delitos de la Visefiscalía, región Laguna, argumentando que se trataba de una acción "preventiva" y que ya no se permitiría cualquier situación de bloqueo "que trastoque a terceros, que trastoque a los transportistas, hay un marco legal, si bien es cierto se pueden manifestar, lo marca ley, pero de forma pacífica".

"La fuerza pública sólo está para prevenir, estaban en eso nada más. Lo único que está haciendo la autoridad es mantener el marco legal, decirle a la gente que sí se puede manifestar pacíficamente pero sin bloqueo... están dejando de hacer el cobro, pero la autoridad, si esa es la pregunta, no ha actuado, está en prevención nada más, lo importante es que ya se van a retirar", declaró Manuel Ramos Carrillo, subsecretario de Gobierno en la Comarca Lagunera.

Aseguró que el gobierno de José Rosas Aispuro Torres, ha tenido acercamientos con las autoridades federales para analizar el incremento del combustible.

"Deben de entender que no es un problema del Estado, no es una situación que ocasionó el Estado, pedimos la comprensión, a todos nos está afectando, el señor gobernador (Rosas Aispuro) fue muy claro, la solidaridad con el pueblo de Durango", expresó.

No obstante, y ante esta declaración, algunos ciudadanos manifestaron su molestia. "Esto no afecta la economía del país, lo que afecta es el dinero que los gobernantes se han robado, estamos hartos, no se alcanza con los salarios mínimos, cómo es posible que los gobernadores se vayan multimillonarios mientras el pueblo no tiene ni para comer, es el pueblo molesto porque no le alcanza el salario para sobrevivir, esto es un amedrentamiento, los antimotines que los usen en otros lados", dijo una mujer que acudió a la protesta.

Fue minutos después de las 9 de la mañana que diversas organizaciones sociales en La Laguna, liberaron el peaje de la caseta y además, colocaron pintas en los vehículos con leyendas "No pagues", "No al aumento de la gasolina" y "Fuera Peña Nieto".

Incluso, los mismos conductores provenientes de Michoacán, San Luis Potosí y la Ciudad de México; así como también de Texas, Colorado y Dallas, Estados Unidos, pitaban el claxon a su paso en apoyo a la movilización que desde un principio, estuvo resguardada por elementos de la Policía Federal.

Al respetco, Maximiliano Olvera, presidente de la organización El Barzón, aseguró que con las movilizaciones no pretenden alterar el orden, sino únicamente permitir el libre tránsito como forma de protesta al alza de la gasolina. "Ya la gente está harta, como organizaciones nos está afectando en el campo porque el diésel está carísimo", precisó.

El siglo de torreón

Acuden policías por llamado de apoyo

El director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Gómez Palacio, Ricardo Fontecilla Almaraz justificó la presencia de siete de sus unidades en territorio lerdense, argumentando que el comandante de la Policía Federal que resguardaba la seguridad de la manifestación pacífica que se realizaba en la caseta de cobro de León Guzmán, le había solicitado apoyo.

Fue alrededor de las 11:00 de la mañana del sábado que siete patrullas con ocho elementos cada una, salieron de la base de la Policía Municipal de Gómez Palacio, portando los escudos antimotines, con dirección a la caseta de León Guzmán.

La activación de las sirenas de las patrullas causó la alarma entre los ciudadanos, los cuales además se sorprendieron al ver que las unidades atravesaron los límites de Gómez Palacio con el municipio de Lerdo. Fue poco antes de medio día que las siete unidades arribaron a la caseta, donde ya se encontraban más agentes de seguridad de las diversas corporaciones como la Policía Federal, Estatal, Militar y de la Policía Investigadora de Delitos de la Vicefiscalía región Laguna; optando las unidades municipales por colocarse en la carretera que dirige a Gómez Palacio, con rumbo a la puente caracol.

"Se nos pidió el apoyo por parte de las autoridades federales para tener presencia en el lugar de la manifestación, pero es todo lo que hicimos, lo que realizamos es ponernos a las ordenes del comandante de la Policía Federal, a cargo del operativo, a fin de brindar el apoyo si se llegara a registrar algún hecho delictivo y actuar en consecuencia; como una atención de las ordenes de la autoridad federal", concluyó Ricardo Fontecilla.