El encanto de Elina Garanca

Como todos los pasos en su carrera, firmes y acertados, la mezzo soprano letona Elina Garanca, ingresó al verismo por la puerta grande; en París, donde dio vida a Santuzza, la campesina de Cavalleria rusticana. Luego de conquistar a la crítica especializada, respiró y se preparó para visitar México, un país que lleva en el corazón gracias a Granada, de Agustín Lara; ese poema musical que escucha con los ojos cerrados y como ella misma dice, la transporta a un lugar maravilloso.

Es perfeccionista, le gustan los retos, disfruta a su familia tanto como cantar. Su belleza ha sido comparada con la brillantez de los agudos de su voz, esa misma virtud que le ha abierto las puertas en los papeles más importantes de la ópera internacional.

El próximo martes 17 de enero a las 8:00 de la noche, la gran diva internacional cantará en el Teatro Isauro Martínez acompañada la Camerata de Coahuila bajo la dirección del maestro Constantine Orbelian, un concierto patrocinado por la iniciativa privada y que será a beneficio del Centro Cultural La Jabonera.

Además de talento y belleza, la sencillez de la mezzo soprano la acerca a su mayor virtud, un gran carisma, el mismo que le da para contestar el teléfono desde su casa en Madrid y compartir con gran humor algunos detalles de su carrera con los lectores de El Siglo de Torreón.

¿Después de una gran carrera, crees que ya encontraste tu voz, su sello?

Uf. (ja ja ja) Yo creo que cierto sello si, porque sigo más o menos la misma línea, haciendo las cosas de la manera en la que me gustan, y creo que el público lo reconoce, no por nada tengo tantos conciertos, mi festival 'Granca & Friends' que ya tiene diez años. Soy la única soprano internacional que hace regularmente giras cada dos años, también tengo una compañía disquera, y eso en mi carrera lo puedo traducir como una marca.

No puedo decir que he encontrado mi voz al cien por ciento, porque soy una persona que siempre esta en la búsqueda, me gusta cambiar las cosas. Mi marido dice que nunca se aburre conmigo porque nunca se sabe que voy hacer mañana.

Pero la madurez de la voz ampliará tu repertorio...

Ahora estoy ingresando en un repertorio más dramático, creo que vienen mis años de oro, puedo decir que en una carrera como cantante uno logra lo máximo entre los 15 o 25 años, por eso creo que mis mejores año son los que van a venir ahora.

¿Cómo preparas un papel?

Yo creo que tienes que pensar en el personaje desde antes de subir al escenario, eso es muy importante. Yo por ejemplo cuando estoy estudiando siempre busco no introducir mi carácter al texto ni al personaje.

Busco también lo que dicen otros compañeros de mi, para saber como me ven, como me sienten; como yo antes quería hacerla de actriz, el sistema del teatro y el ejercicio de un sobre pensamiento me da más herramientas.

Siempre estoy viendo buen teatro, buen cine, porque eso me permite ver como actúan los grandes, sobre todo en la cinematografía, y gracias a eso nosotros podemos tener lenguajes muy fuertes que explican al público porque una persona ha llegado a esa escena y que quiere decir en una aria.

¿Perfeccionista fuera y dentro del escenario?

Sí, en todo. A mi me gusta trabajar con prisa pero muy detalladamente, no esperando que las cosas se den por si solas, obviamente entre las preparaciones de las giras y las coordinaciones de los conciertos, se requiere mucho tiempo y paciencia, tienes que vivir entre los ensayos y hacer las maletas, entre estudiar y hacer las camas y cambiar las almohadas, vas a prendiendo hacerlo de manera automática.

Aunque confieso que me gusta estar muy activa, me gusta estar en casa pero después de dos o tres semanas necesito entrar en otro mundo y viajar, soy un poco de contradicciones (ja ja ja) me gusta y no me gusta, quiero y no lo quiero.

¿Es necesario llevar la voz al límite para destacar en una carrera como la ópera?

Al limite es un poco peligroso porque es muy fácil sobrepasar, pero creo que necesitamos conocer nuestros limites para poder saber decir hasta ahí y no más. También depende de la personalidad, hay muchos cantantes que hacen diez papeles en su vida y están muy felices con eso porque sabían que algo más difícil implicaba retos. Pero también han habido cantantes que siempre están empujando y quieren dar un poco más.

Creo que cada persona necesita conocerse así misma para saber porque esta cantando, qué quieres ganar, qué quieres decir y qué quieres conseguir en está vida, eso me ha permitido encontrar un lugar tranquilo en mi mente y saber hasta donde puedo y quiero llegar.

¿Ha sido la brillantez de tus agudos la llave para personajes tan distintos como difíciles?

Puede ser que si, como mezzo soprano he tenido y sigo teniendo agudos relativamente fáciles, pero siempre digo que una mezzo soprano es una 'mezzo - soprano', muchas veces cantamos la misma tesitura, claro aveces no con tanta frecuencia, un do natural es una necesidad en cualquier repertorio de canto, pero para tener un buen si bemol necesitas tener un buen do, y la flexibilidad es muy importante.

Antes siempre estaba mezzo soprano, soprano, tenor, alto, barítono y bajo, digamos las seis voces; ahora son las variedades, un soprano esto, una soprano lo otro, un ligero lírico, lírico coloratura, que a mi me parece no siempre son justificables, pero hay repertorios que necesitan una voz con más flexibilidad, más aguda, pero al final también es el color de una voz; Mi voz siempre fu de mezzo, pero con algunos agudos.

¿Tu disco Romantique, busca también recatar un repertorio poco usual?

A mi me gusto incluir algunas obras en específico, pero hay que reconocer que hay algunas arias hermosas que no necesariamente definen toda la ópera en su totalidad. Hay muchas obras de Mozart y de Verdi, que no conocemos, porque escribieron mucho y al final siempre se tocan sólo cinco o seis obras de ellos, que son las más conocidas.

Para mí estas grabaciones son un placer por las personas que conocen un repertorio más amplio, y para quienes están buscando algo nuevo. Lo mismo me pasa en lo personal, son tantas mezzo sopranos que han grabado, que lo que busco es interpretar repertorio que no se haya cantado, lo mismo hago en mis giras, y si siempre cantara Carmen o Dalida sería un aburrimiento para mi.

¿Crees en la necesidad de educar también al público para que conozca nuevas obras y no sólo reconozca lo más interpretado?

Sí claro, yo siempre intento cuando voy de gira hacer la primera parte del concierto más intelectual, con obras no tan conocidas y la segunda más relajada, con obras comerciales, populares o muy conocidas, esa combinación funciona muy bien, es como cuando uno va a un buen restaurante, la primera copita de vino todos la admiran y degustan, pero después de la octava ya nadie se da cuenta.

¿Aún cuando en estos tiempos se compite con la tecnología y nuevas formas de entretenimiento?

Creo que la ópera siempre estará vigente, desde hace mucho se dice que va a desaparecer, pero la música es como las obras clásicas del arte, la Capilla Sixtina por ejemplo, la Mona Lisa, podemos ver en la pantalla la más grandes películas de ciencia ficción, con muchos efectos especiales, pero la voz humana, como un instrumento, es algo que siempre va a conmover al público, tanto que lo primero que reconocemos en la vida es la voz de nuestra madre.

¿Cómo se dio tu acercamiento al español?

Nosotros vivimos en España, siempre me ha gustado este país. Desde la primera vez que vi la película Carmen, con Julia Migenes y Plácido Domingo me enamoré del país, de la lengua, de sus melodías, del flamenco. Cuando conocí a mi marido que nació en Londres pero creció en Gibraltar, tuve mucha cercanía al país.

Cuando estaba preparando Carmen viajé por toda España, de note a sur, conocí ese pasado gitano en Granada y Sevilla, soy una persona que los idiomas se me dan bastante rápido, los aprendo bastante rápido, podría hablar mejor si estudiara, pero me falta tiempo, hablo como hablo, me entienden (ja ja ja) y poco a poco sigo aprendiendo, soy de la posición de que si vives en un país debes hablar su lenguaje para integrarte muy bien.

¿Qué referentes musicales tienes de México?

Granada. (ja ja ja) la amo sencillamente. Me encanta la voz de Lila Downs, de verdad, la escucho mucho, le canta al dolor y a la vida. Estoy segura que he escuchado más, pero soy muy mala con los nombres, me encanta México y lo espero con mucha ganas, espero que entre concierto y concierto pueda salir y ver el país como es, llevarme algo de todo lo que México tiene para enseñar.

A los 20 años ingresó Elina Garanca a la Academia Letona de Música, para estudiar bajo la tutela de Sergey Martinov. Tras ganar el concurso internacional de canto Mirjam Helin, en 1999, la mezzosoprano fue finalista en el concurso internacional de jóvenes cantantes BBC Cardiff, en 2001.

Más tarde recibió la invitación para trabajar como artista residente con el Südthüringischer Staatstheater en Meiningen, donde apareció en varios papeles principales y más tarde pasó a ser artista residente de la Ópera de Frankfurt. La cantante internacional proviene de una familia musical, su padre director de coro y su madre cantante, su formación fue complementada en Viena y Estados Unidos.