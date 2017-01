Se les escapa el triunfo

TORREÓN, COAH.-

Postes impiden que Santos gane en el ‘Volcán’

Los postes impidieron que Tigres UANL y Santos Laguna se hicieran daño anoche en un gélido "Volcán", firmando un empate 0-0 en el arranque del Clausura 2017.

Simplemente el balón se negó a entrar en la Sultana del Norte, en donde los laguneros se plantaron mejor en el complemento y estuvieron a nada, de quedarse con los tres puntos.

Los felinos tardaron en entrar en ritmo, debido a varias bajas en algunas posiciones. El francés Andy Derlot fue el primero en avisar, con una vistosa chilena que pasó a un costado del arco defendido por Jonathan Orozco.

La respuesta albiverde no tardó en llegar, donde el cancerbero Enrique Palos tuvo que emplearse a fondo, para mandar a corner un cabezazo de Diego de Buen.

Orozco, que estuvo activo en la parte inicial, contuvo los disparos fuera del área de Damián Álvarez, el "Chaka" Rodríguez, mientras que el galo Derlot, voló su disparo cuando se plantó solo ante Jona.

Por lo que respecta al conjunto lagunero, Furch remató de manera incómoda un centro de Gerardo Arteaga, por lo que el balón se fue por un costado. Djaniny probó suerte, pero el arquero felino contuvo con efectiva atajada.

Los juveniles Arteaga por izquierda y Jorge Sánchez por derecha, tuvieron una destacada actuación y contuvieron los embates de los neoleoneses, encabezados por Damián Álvarez.

Llegó el complemento y tras el descanso, el "Tuca" comenzó a realizar modificaciones, aunque una de ellas obligada, por la lesión en la rodilla derecha del zaguero Luis Martínez.

Zelarayan avisó por el campeón de la Liga MX, mientras que Furch lo hizo por los verdiblancos.

Los de la Comarca mantuvieron el control del partido y realizaron su primera modificación hasta el minuto 70, con el debut del paraguayo Osvaldo Martínez, con lo que reforzaron más su mediocampo.

Con la entrada del guaraní, Ulises Rivas jugó de volante por derecha y ese movimiento, estuvo cerca de rendirle frutos al "Chepo".

El esférico llegó al canterano en los linderos del área y sacó trallazo que se impactó en el travesaño. La de gajos quedó a la deriva, por lo que el "Cabecita" Rodríguez intentó anotar con la testa, pero llegó el "Chaka" para evitar el tanto santista.

Osvaldito siguió siendo factor y estuvo cerca de estrenarse, pero su remate pasó muy cerca del arco felino, en plena recta final del cotejo.

En una de las escasas aproximaciones de los Tigres en el segundo tiempo, el "Chaka" Rodríguez sorprendió con tiro a primer poste, impactándose en la base en una de las más claras del partido.

Ya en tiempo de compensación, Osvaldito habilitó con gran pase al "Cabecita", quien se plantó ante Palos, quien alcanzó a desviar la pelota, la cual pegó en el poste y llegó Guido Pizarro para despejar, ahogando el grito de gol del uruguayo.

Los albiverdes recibirán al Veracruz el domingo 15 de enero a las 18:00 horas en el Corona.

Lamenta fallas

El técnico del club de futbol Santos Laguna, José Manuel de la Torre, lamentó la falta de contundencia de su equipo, porque desde su punto de vista pudieron llevarse la victoria frente a Tigres de la UANL en el estadio Universitario.

"Los resultados siempre son justos, porque es lo que pasó en el partido; independientemente si hay merecimiento o no, el chiste es hacer los goles; nos faltó contundencia, tuvimos más oportunidades y claras, pero fue justo el resultado", manifestó.

Al término del cotejo correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, el timonel dijo que lo relevante fue sumar como visitantes frente al actual campeón del futbol mexicano.

"Siempre sumar es bueno y de visitante también; por lo que hicimos, el equipo aspiraba a más. Nos hubiera gustado sumar de a tres, pero nos faltó la cereza", añadió.

De la Torre insistió en que, sin duda alguna, para su equipo fue relevante la igualada, más porque enfrentaron al campeón del futbol mexicano, independientemente de que haya sido ante un plantel alterno de Tigres de la UANL.

"Primero creo que el venir a esta plaza y sacar un empate es bueno, es el campeón independiente de las circunstancias, el venir y lograr un empate es positivo", finalizó.

Por su parte, el brasileño Ricardo Ferretti quedó insatisfecho y calificó como regular el desempeño de su equipo en el duelo por la fecha uno del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

"Uno siempre espera más, porque consideramos que tenemos un plantel amplio y que naturalmente todos quieren jugar, creo que el poco tiempo que usted habla de entrenamiento es relativo, porque estos jugadores siempre entrenan juntos, como uno es perfeccionista y quiere más", indicó.

Aclaró que "me quedo bien, pero no me deja satisfecho, por momentos parecía que empezábamos a hacer las cosas bien, pero con pases fallados nos complicábamos, pero en general creo que fue regular; uno siempre quiere que su equipo juegue bien y gane. Analizando el partido, las oportunidades más claras las tuvieron ellos".

Siguen los empates

Santos Laguna y Tigres firmaron otra igualada:

→ Tigres y Santos acumularon su igualada 29 en el máximo circuito

→ Fue el noveno empate 0-0 entre felinos y laguneros

→ Desde el 2011, la UANL no puede derrotar a los Guerreros

→ Santos Laguna suma 15 partidos sin perder ante Tigres en la Liga.

→ Fue el primer 0-0 del torneo Clausura 2017.