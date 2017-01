IP se une a protestas contra 'gasolinazo'

El siglo de torreón

Empresarios de La Laguna exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que dé "reversa" al gasolinazo, y para sanear las finanzas públicas, propusieron que reduzca el gasto burocrático y castigue a los gobernadores corruptos y todos los funcionarios que incurran en esta práctica.

Ayer, los principales líderes empresariales de la región, se unieron a las protestas a través de la entrega de 1,500 calcas que llevaban las leyendas "No al aumento de la gasolina" "Cárcel a los corruptos" "#MéxicoSinCorrupción", en dos cruceros de la ciudad; Independencia y Calle 12; y Juárez y Diagonal Reforma.

"Vemos que el gobierno solicita que nos apretemos el cinturón o tendremos problemas más adelante, pero no vemos cómo el gobierno se está apretando el cinturón, no vemos cifras, creemos que todo debe ser parejo, pero no para ensanchar el gasto gubernamental y que la ciudadanía acabe pagando esto", dijo Roberto Muñoz, presidente de Coparmex Laguna.

Otra de las exigencias fue frenar el tema de la corrupción y sancionar a los gobernadores que han dejado deudas injustificadas a sus estados, como es el caso de Coahuila.

"Tenemos el problema con gobernadores corruptos que han desfalcado al país y que no ha habido un castigo ejemplar para ellos, calculamos 300 mil millones de pesos que se pudieran recuperar si les diéramos un castigo ejemplar, prueba de ellos es Humberto Moreira que trae 36 mil millones y todavía tiene el cinismo de decirte que le pases el ticket de lo que te están cobrando, cuando lo que nos están cobrando es que no tenemos buenos hospitales, buenas carreteras, escuelas por culpa de esa deuda que tiene Coahuila", dijo Eugenio Treviño, presidente de Canacintra. En la actividad también participaron José Luis Hotema, presidente del Clúster Automotriz y Agustín Arellano del CLIP.

Los empresarios tienen su expectativas puestas en la reunión de gobernadores que está programada para la semana entrante, en donde estos mensajes serán expuestos por el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, con quien se reunieron para manifestar su inconformidad, pues en el caso de Coahuila, ni el gobernador Rubén Moreira, ni los diputados y senadores "han dado la cara", según dijeron.

De no obtener una respuesta favorable por parte del Gobierno Federal, señalaron que realizarán "otras acciones", entre las que no descartan la suspensión del pago de impuestos.

El siglo de torreón / Ramón Sotomayor