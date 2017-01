Ajuste a taxímetros 'pega' a los choferes

EL SIGLO DE TORREÓN

Taxistas consideran que el ajuste del taxímetro ha tenido un incremento desproporcionado, pues mientras que hace unos años pagaron 100 pesos, en esta ocasión son 500.

Rodrigo, taxista que pidió la omisión de su apellido por temor a represalias, señaló que, debido a los incrementos en la tarifa, el Ayuntamiento de Torreón les comunicó que deben acudir a que se les realice el ajuste correspondiente en el taxímetro, sin embargo, indicó que hay una gran inconformidad debido a que consideran que el servicio es muy costoso.

"Hace tres años fueron 100 pesos lo que pagamos, ahora nos dicen que 500, es algo que ni siquiera nos debería de costar, y a esto tenemos que agregarle el tema de Uber, la competencia desleal, ellos no tienen que ajustar nada, no nos parece algo justo", comentó.

Junto a él, diversos taxistas señalaron que este gasto, con el incremento que ha tenido la gasolina del 15 al 20 por ciento, significa un fuerte desembolso, que implicaría el trabajo prácticamente de tres días.

"Es carísimo", dijo Fernando, "no se supone que se debiera cobrar por esto, otros sectores no van a pagar, los Uber, por ejemplo, ellos no tienen muchas obligaciones que nosotros sí, ellos no tienen taxímetro".

Las tarifas de taxis se incrementaron desde el pasado viernes, de acuerdo a la aprobación del Cabildo de Torreón, por lo que el "banderazo" subió de 8 a 9 pesos, mientras que el avance de cada 200 metros pasó de 1.02 a 1.25 pesos. El tiempo muerto o tiempo de espera se cobra a 1.25 pesos.

Los taxis deben contar con sus taxímetros prendidos y adecuadamente ajustados.

En el caso de los camiones, la tarifa general de 9 pesos pasó a 11 pesos; el pasaje con tarjeta de prepago, subió de 7.60 a 9.60 pesos, en tanto que la tarifa preferencial para tercera edad, gente con discapacidad y estudiantes, de 5 a 7 pesos.

El aumento fue condicionado a que se distribuyan más tarjetas de pre-pago en la ciudad y se establezcan centros de recarga. También aplicar un programa de apoyo a usuarios estudiantes y de la tercera edad.

El siglo de torreón / Ramón Sotomayor