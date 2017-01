Muro, en el TLC: Trump

EL PRESIDENTE ELECTO DE EU QUIERE QUE MéXICO PAGUE POR EL MURO DENTRO DE LA RENEGOCIACIóN DEL TRATADO

- El pago del muro fronterizo por parte de México y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) serán parte de un mismo proceso, advirtió ayer Donald Trump.

El TLC, insistió el presidente electo de Estados Unidos, nunca debió firmarse.

"Vamos a lograr un mucho mejor acuerdo. Es un acuerdo que nunca debió firmarse", dijo en entrevista con The New York Times.

"Será parte de todo esto", respondió Trump a pregunta directa sobre vincular la negociación del TLC con el pago del muro.

El pasado jueves trascendió que el equipo de transición del futuro mandatario discutió con la mayoría republicana en el Capitolio la estrategia legal y financiera para arrancar la construcción del muro.

Para aclarar que forzará el pago de los gastos del muro por parte de México, Trump contactó directamente al diario neoyorquino.

"Vamos a obtener un reembolso. Pero no quiero esperar tanto: uno empieza y luego obtiene el reembolso", explicó.

Pedir recursos al Congreso estadounidense, añadió, es sólo para ganar tiempo e iniciar la construcción del muro cuanto antes.

"Sería para acelerar el proceso", dijo.

Días después de ganar la elección, su compañero de fórmula, el vicepresidente electo Mike Pence, ya había adelantado que el pago por el muro se incluiría en la renegociación del tratado comercial.

Con un costo total aún indeterminado, pero valuado en miles de millones de dólares, el aún secretario de Estado de EU, John Kerry, aseguró ayer no ver forma en que México pudiera acceder a pagar el muro.

"Ellos (México) han dicho que no van a pagar por eso. Ellos no van voluntariamente a contribuir y pagar por algo en lo que no están de acuerdo.

"Supongo que ellos (el equipo de Trump) pueden crear algo y hacer la pantalla que (México) lo está haciendo", dijo Kerry en entrevista con ABC News.

Al interior del Capitolio, la mayoría republicana discute la mejor forma de financiar la construcción de una barrera -ya sea un muro o una valla- pero existe desacuerdo, pues algunos congresistas exigen que la multimillonaria obra no aumente el déficit presupuestal.