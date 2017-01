Duranguenses no pagarán placas

Gratis. Las nuevas placas no tendrán costo durante los tres primeros meses del año.

LOS FUNCIONARIOS PAGARáN SU PROPIA GASOLINA

El siglo de torreón

El gobernador del Estado José Aispuro Torres anunció, en conferencia de prensa, placas gratis a las personas físicas que acudan a pagar su refrendo durante los meses de enero, febrero y marzo como apoyo a la economía familiar.

Con esta medida, reconoció que el Gobierno del Estado estará sacrificando un ingreso por 130 millones de pesos, por lo que tendrán que buscar la forma de compensar ese monto con otras acciones de austeridad.

Entre las medidas de austeridad que anunció el gobernador está que en todo el año los funcionarios de primero y segundo nivel dejarán de usar gasolina comprada con recurso público, "cada uno tendrá que pagar su gasolina para moverse de un lado a otro", dijo el mandatario.

La misma medida aplica en telefonía celular, cada funcionario tendrá que pagar su recibo telefónico.

Arturo Días, secretario de Finanzas del Estado dijo que no se ha calculado aún cuánto se pretende ahorrar con estas dos medidas anunciadas por el gobernador, pero señaló que no son todas las que se habrán de aplicar.

En el uso de gasolina de vehículos oficiales, señaló que dejarán de usarse con vales, ahora se usarán chips con el cual se pretende tener un mayor control en el uso del combustible y lograr un ahorro del 15 por ciento en este rubro en todas las áreas de la administración.

Para aquellos duranguenses cumplidos que fueron ya estos primeros días a pagar su refrendo y sus placas, Arturo Días señaló que se les habrá de reintegrar el dinero que ya pagaron por el costo de sus placas, "estamos busando el mecanismo más adecuado para hacer esto ágil", comentó.

Al hablar de números, el secretario de Finanzas aclaró que los descuentos que se hacen normalmente en enero, febrero y marzo en el pago de la tenencia se mantendrán, por lo que durante el presente mes sólo se cobrarán mil 300 pesos por todos los conceptos.

"El replaqueo se tiene que hacer, incluso debió de haberse hecho hace tiempo porque es una obligación, no se por qué no lo hicieron", dijo, por lo que sólo los primeros tres meses no se cobrarán las placas a las personas físicas, a partir de abril ya se pagará refrendo completo y las placas.

El siglo de torreòn