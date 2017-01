Atraen a visitantes artistas mexicanos

Tres magnas exposiciones de arte mexicano se exhiben con gran éxito en Francia y Estados Unidos: México 1900-1950. Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las vanguardias, en el Grand Palais de París, Francia; Picasso y Rivera: Conversaciones a través del tiempo, en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en California, y Pinta la Revolución 1910-1950, en el Museo de Arte de Filadelfia, estas dos últimas en Estados Unidos.

En el Grand Palais de París, una de la sedes más importantes del arte en Europa, 171 mil 083 personas provenientes de todo el mundo han disfrutado la exposición México 1900-1950. Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las vanguardias, que muestra 203 obras de 20 colecciones mexicanas, 10 internacionales y 31 particulares.

La muestra inaugurada el 4 octubre de 2016, exhibe 119 pinturas, 25 dibujos, 27 esculturas, 11 grabados, 19 fotografías y dos videos, para mostrar un panorama completo del arte mexicano del siglo 20 y presentar la diversidad cultural que se nutrió tanto de las raíces culturales como de las vanguardias de principios de ese siglo en Europa y América. Asimismo se pueden ver piezas de artistas contemporáneos como Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Miguel Covarrubias y Gabriel Orozco.

La muestra permite a sus visitantes tener elementos para una nueva y más amplia valoración del arte mexicano.

La exposición presenta, de manera relevante, la visión femenina de destacadas artistas como Leonora Carrington , Olga Acosta y Tina Modotti que forman parte de la historia del arte del siglo 20, en el caso de Frida Kahlo, se exhibe Las dos Fridas y otras piezas que, por primera vez se presentan en Francia.

México 1900-1950. Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las vanguardias es resultado de un trabajo coordinado entre instituciones culturales francesas y mexicanas, a iniciativa de los presidentes François Hollande y Enrique Peña Nieto, con el fin de contar con una magna exposición en uno de los recintos franceses más importantes, la cual estará abierta hasta el próximo 23 de enero.

PICASSO Y RIVERA El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, LACMA (por sus siglas en inglés), junto con la Secretaría de Cultura, a través del Museo del Palacio de Bellas Artes presentan, desde el 7 de diciembre pasado, la muestra Picasso y Rivera: Conversaciones a través del tiempo, y que a la fecha ha sido vista por 36 mil 200 personas.

La exposición analiza los momentos de intersección en la formación del modernismo, tanto en Europa como en América Latina, y aborda cómo Pablo Picasso y Diego Rivera, figuras imponentes del siglo 20, intercambiaron ideas durante su estancia en París sobre pinturas de vanguardia y posteriormente se comprometieron con sus respectivos mundos mediterráneos y precolombinos.

La muestra establece líneas paralelas en las trayectorias de los artistas que comienzan con una formación académica similar a su inversión compartida en el cubismo y su vuelta a un compromiso con la antigüedad desde los años veinte hasta los cincuenta.

Más de 100 pinturas y grabados de ambos artistas dialogan entre sí y con docenas de antiguos objetos grecorromanos, ibéricos y aztecas; Picasso y Rivera pretende avanzar en el entendimiento de las prácticas de los artistas, particularmente en cómo sus contribuciones fueron influenciadas por las formas, mitos y estructuras de las artes de la antigüedad.

Picasso y Rivera: Conversaciones a través del tiempo permanecerá abierta en el LACMA hasta el 7 de mayo, y viajará a la Ciudad de México donde estará expuesta del 14 de junio al 17 de septiembre de 2017 en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

PINTA LA REVOLUCIóN La exhibición Pinta la Revolución 1910-1950 que se exhibe en el Museo de Arte de Filadelfia, en Estados Unidos, desde el pasado 20 de octubre ha sido vista por 101 mil 106 personas.

De acuerdo con cifras del museo, en la semana de vacaciones del 26 de diciembre al primero de enero tuvieron la mayor afluencia registrada desde 2007, con un total de 20 mil 211 visitantes en esos siete días.

La exposición reúne 280 obras de artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Rufino Tamayo, con una curaduría binacional; distribuidas en 124 pinturas, 111 obras de artes gráficas, 20 fotografías, 17 dibujos y ocho esculturas de 63 artistas, que provienen de 38 colecciones nacionales y 30 internacionales.

Algunas de las obras más emblemáticas que conforman la muestra son El diablo en la iglesia y Guerra, de David Alfaro Siqueiros; La ofrenda, de Saturnino Herrán; Homenaje a la raza india, de Rufino Tamayo y; Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos, de Frida Kahlo.

Los murales digitalizados en alta resolución que se verán en el Museo de Arte de Filadelfia son los pintados por Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública, además del trabajo realizado por David Alfaro Siqueiros, titulado El retrato de la burguesía para la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, y el mural de José Clemente Orozco The epic of American Civilization, realizado en New Hampshire en el Dartmouth College.

Pinta la Revolución. Arte Moderno Mexicano 1910-1950 permanecerá hasta el próximo 8 de enero.

Será a partir del 2 de febrero cuando será presentada en el Museo del Palacio de Bellas Artes, donde estará abierta al público hasta el 30 de abril.

