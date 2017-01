Kristal, lista para MISS UNIVERSO

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristal Silva está lista para viajar a Filipinas el próximo diez de enero y convertirse en la próxima Miss Universo. Además de pasarelas, sesiones fotográficas, comerciales y demás actividades a las que se someten las participantes, también son cuestionadas sobre política, cultura, medio ambiente y sociedad, parte que a muchas ha dejado en situaciones penosas. Ella opinó al respecto.

"Yo creo que en un minuto no se puede evaluar la inteligencia de una mujer, los nervios y la ansiedad se pueden salir de control y eso puede provocar que pases por una vergüenza, pero todo depende de la seguridad y la confianza que tenemos en uno mismo, puede ser que des una respuesta breve pero bien definida y concreta", dijo previo a su viaje.

Tema obligado durante este certamen serán, tal vez, las preguntas respecto a Donald Trump y toda la controversia alrededor del próximo presidente de Estados Unidos.

"Este año después que él dejó la franquicia y que ya no está involucrado yo sí creo que el punto de la política está separado de este reinado, no tendría por qué influir ni tendría problema en contestar este tipo de preguntas porque me deslindo".

También está preparada para las preguntas sobre la situación que atraviesa México.

"Diré la realidad que estamos viviendo. Definitivamente he estado preparándome en estas respuestas porque hablarlo a nivel internacional… mi discurso puede influir muchísimo".

Kristal es Nuestra Belleza México 2016. Tiene 24 años y es Licenciada en Administración de Empresas. Además de su sueño de coronarse como Miss Universo, aseguró que desea actuar y conducir, también seguir modelando.

Miss pide coperacha para ir al certamen

El sueño de muchas modelos es representar a su país para el certamen de Miss Universo, pero Rosalba "Sal" García, Miss República Dominicana podría cortar su sueño de concursar, ya que no cuenta con fondos para hacer el viaje, por ello iniciaron una campaña para recolectar dinero.

A través de una carta, la joven explica que no ha podido reunir los 10 mil dólares necesarios, debido a que no ha conseguido patrocinio para su viaje.

Agrega que ha sido víctima de "bullyng" por la forma en que ganó el concurso y destaca que es de una familia de escasos recursos económicos, pero de muy buena formación.

Las concursantes tienen que reunirse el 10 de enero en Filipinas; el certamen se celebrará el día 29. Así, a través la página 'Give Forward' han emprendido la tarea de recaudar 10 mil dólares, de los cuales 7 mil 800 ya habían sido donados por dominicanos y extranjeros.