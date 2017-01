Conmueve con su acento

CIUDAD DE MÉXICO.-

El actor lo compartió en su cuenta de Twitter y se dijo conmovido por la publicación de una una estudiante que llevó a su papá de 60 años a ver la más reciente cinta de Star Wars, y quien cuenta lo sucedido en un post:

"Hoy llevé a mi padre a ver Rogue One. Desde hace mucho tiempo lo quería llevar a verla. Quería que mi padre mexicano con su cerrado acento mexicano experimentara lo que es ver al héroe de una película taquillera hablar como él. Y aunque no estaba muy segura de que esto fuera a tener un efecto en él, lo llevé de todas maneras. Cuando el personaje de Diego Luna apareció en pantalla y comenzó a hablar, mi padre me tocó el hombro y me dijo: "Tiene un acento muy notorio". Y yo le dije: "Así es".

"Cuando la película terminó y estábamos caminando hacia el auto, él se voltea y me dice: "¿Notaste que tenía un acento?" Le dije: "Sí, papá, justo como el tuyo". Cuando me preguntó si la película había hecho mucho dinero, le dije que había sido la segunda película más taquillera del 2016 a pesar de que solo llevaba 18 días en exhibición. Luego me preguntó si a la gente le había gustado la película. Le dije que tenía muchísimos seguidores en internet y que había recibido muy buenas reseñas. Luego me preguntó por qué Diego Luna no había cambiado su acento. Le dije que Diego ha dicho que decidió mantenerlo porque está orgulloso de él.

"Mi padre se quedó callado por un rato y luego dijo: "Y él es el personaje principal". Respondí: "Sí, lo es". Mi padre estaba tan contento. Mientras conducíamos de regreso a casa comenzó a decirme qué otros actores mexicanos creía que debían aparecer en películas estadounidenses. La representación es importante".

Diego Luna se mostró conmovido en su cuenta de Twitter: "Me conmovió leer esto", escribió.

La autora se enteró del tuit del actor mexicano y escribió un mensaje como respuesta en su tumblrriveralwaysknew:

"Mi padre estará tan contento cuando llegue a casa. Él está en Tijuana ahora. Le llamé por teléfono, pero no contesta. Los mantendré al tanto de lo que me dice. Estoy muy conmovida porque Diego se tomó el tiempo para tuitear sobre mi publicación. Sé que mi padre de 60 años, de personalidad relajada, se volverá loco cuando se entere".

Los fans de la saga en México, la recibieron muy bien, muchos se mostraron sorprendidos al ver a Luna en la pantalla grande.

"Lo más importante fue ver a un latino en un papel tan importante, creo que no es algo tan común especialmente en este tipo de películas y como están las cosas en el mundo está muy bien un equipo multicultural, diverso y que esté enfrentándose al imperio".

Con una playera desgastada por tanto uso, un orgulloso fan mencionó, Alberto Rodríguez también destacó el hecho de que Diego apareciera con un muy buen papel.

"Tenemos los amigos un chiste que dice 'latinos space' y es algo muy importante. Se están rompiendo muchos roles y es el mejor momento para verlo. Ya siendo crítico de cine a veces no me gustó mucho el acento, pero la historia en sí es buenísima. Con la carga política que siempre ha tenido Star Wars fue muy buena la entrega", añadió.

Busca incorporarse a saga

El actor estadounidense Woody Harrelson se encuentra en negociaciones para incorporarse al reparto del filme de la saga Star Wars centrado en la figura de "Han Solo", informó el medio especializado Variety.

Si las conversaciones llegaran a buen término, Harrelson interpretaría al mentor de "Han Solo" en su juventud.

El actor Alden Ehrenreich dará vida al popular personaje que inmortalizó Harrison Ford en las películas de ciencia-ficción ideadas por George Lucas.

La historia del filme se desarrollará en un tiempo anterior al de Star Wars: A New Hope (1977), al igual que Rogue One, el primer proyecto escindido de la saga galáctica y que se estrenó este diciembre.

Los cineastas Phil Lord y Chris Miller dirigirán esta película, aún sin título oficial y que se estrenará en mayo de 2018, a partir de un guión escrito por Lawrence Kasdan y su hijo Jon.