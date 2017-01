Jennifer López se burla de Mariah Carey

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Una posible demanda, el quedar en ridículo y muchas burlas ha recibido Mariah Carey desde su fallida presentación durante el pasado fin de año en Times Square de Nueva York debido a las fallas de sonido que evidenciaron su playback.

Una de ellas, más discreta que otras, fue la de su colega Jennifer López, quien le dio like a una publicación en redes sociales. Lo curioso es que se trataba de un meme que se burlaba del ridículo de Carey el 31 de diciembre.

"¿Alguna vez has visto un accidente al que no puedes quitarle los ojos de encima? Esa fue ella hoy", expresa Dwight Willacy, promotor de Atlantic Records, comentario al que la también actriz dio "me gusta".

De acuerdo con People en Español, este hecho alimenta los rumores que entre ambas hay una riña. Instagram quedó como uno de los testigos de esta rivalidad que empezó años atrás.

La publicación hizo un recuento de los altercados que han protagonizado. El primero de ellos en el 2000, que Mariah ofreció una entrevista y opinó sobre López y Beyoncé: "no la conozco", refirió sobre la primera. Hace meses volvía a decir lo mismo.

Ante las negaciones de que haya problemas en su relación se limitan a decir palabra, por eso ahora Jennifer tampoco habló y solamente se limitó a dar su opinión, desde otro punto. Lo malo para ella es que todo lo que se hace en las redes sociales es de conocimiento público y tarde o temprano se sabe.

Después de tres días de lo ocurrido en Nueva York la cantante conversó con Entertainment Weekly y se refirió al tema que la mantiene acaparando las portadas.

"(Lo que ocurrió) no me impedirá hacer otros eventos en vivo en el futuro. Pero me hará menos confiada de usar a personas que no sean parte de mi equipo", afirmó Carey.

"Mis verdaderos fans han sido muy solidarios y estoy agradecida de ellos y con la gente de los medios que ha salido a respaldarme después de lo ocurrido porque fue un feriado especial que terminó convirtiéndose en una pesadilla de noche vieja", agregó.

