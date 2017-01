Bloquean la caseta de León Guzmán

MILES DE CAMIONES Y TRÁILERES SE QUEDAN 'ESTANCADOS'

Transportistas de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) "tomaron" la caseta de León Guzmán desde la una de la madrugada de este miércoles, lo que ocasionó que cientos de camiones y tráileres permanecieran varados 90 kilómetros a la redonda, de caseta a caseta, también por la carretera libre a Durango y hasta el ejido El Rayo por el lado de Lerdo. Muchos transportistas de otras partes de la República se unieron.

Dejaban pasar por un carril a los vehículos familiares y autobuses pasajeros sin pagar cuota, pero ningún tráiler. Muy de madrugada también se aglutinaron 7 camiones y varias camionetas de Policía Federal que permanecían a la espectativa en Villa Juárez ante cualquier connato de violencia o alguna indicación.

Javier Borrego Adame, vicepresidente de Zona Norte de Conatram, dijo tras el anuncio del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ayer al medio día, que lo hacía responsable del caos provocado en todo el país por el alza de la gasolina.

Fue pasadas las 3 de la tarde que permitieron el tránsito de tráileres por media hora para que quienes estaban varados desde la madrugada pudieran seguir, pero asegurando que después volverían a tomar la caseta que es la principal salida al sur del país.

"Que chin... a toda su madre. Esto es una burla a toda la nación. Nos ven la cara!, en esto necesita unirse todo el pueblo porque a todos nos afecta", dijo Sergio Montes Orozco, transportista del Estado de Chihuahua.

Para Manuel González Gómez, transportista de Zacatecas, quien lleva sandías a Nogales, los mexicanos debemos abrir los ojos: "Debemos abrir los ojos. Como ciudadano estamos hartos. Los fletes son muy baratos y el poco margen que hay de ganancia pues ya se los vamos a tener que regalar y todo porque no decimos nada".

José Luis Garay, de Mazatlán, Sinaloa, quien transporta chile hasta Monterrey, Nuevo León, aseguró que "los del Gobierno son unos bandidos y rateros que bajen los precios! porque esto no es justo. Yo creo que ya ni La Gaviota le da su apoyo a Peña Nieto y olvídense de ganar para las próximas elecciones nacionales", dijo.

Para Gerardo García, de Guadalajara Jalisco, quien transporta leche el Gobierno toma unas decisiones sin pensar en el impacto. "No se ponen a pensar lo que van a ocasionar. La gente ya no somos la misma, que tope esto donde tope. A ver, ¿por qué no les quitan los bonos a los diputados, a los gobernadores que se van con lana?".

Ramón Sotomayor

Cierran la GP-Jiménez

Pobladores de Bermejillo e integrantes de organizaciones sociales se sumaron a las medidas de manifestación por el aumento al precio de los combustibles y desde el pasado martes, mantienen un cierre parcial de la circulación sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez.

Inicialmente, fueron los habitantes de esa comunidad perteneciente al municipio de Mapimí quienes se organizaron y establecieron un "filtro" en la citada vía de comunicación, como una forma de exhibir su descontento en contra de los incrementos.

Horas después se sumaron miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), el Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo), la UCI del Partido de la Revolución Democrática, además de transportistas locales y otras agrupaciones sociales que expresaron su inconformidad por el "gasolinazo".

Las organizaciones participantes acordaron efectuar este día, a partir de las nueve de la mañana, un bloqueo permanente en las instalaciones del centro de distribución de Petróleos Mexicanos que se localiza en el parque industrial Carlos Herrera de Gómez Palacio. (Ma. Elena Holguín)