Aumentan tarifas de camiones sin permiso

De manera sorpresiva para los miles de usuarios y sin autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concesionarios de rutas suburbanas de las líneas conocidas como "Rojos" y "Verdes", incrementaron el costo del pasaje dos pesos, es decir, de nueve hasta los 11 pesos y en caso de la ruta Vergel, hasta los 12 pesos; alza que se vio reflejada desde ayer.

El argumento de los representantes tanto de las líneas Transportes del Nazas (Rojos) y Transportes Moctezuma de La Laguna (Verdes), como de la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram) fue el incremento que se dio al diésel y la gasolina de un 20 por ciento desde el uno de enero de este 2017.

"No es ilegal el alza, ilegal es que nos hayan aumentado la gasolina, que no nos tomen en cuenta para nada, nada más nos dicen agua va, pero no nos dicen cómo", comentó Francisco Javier Borrego, vicepresidente de la zona norte de Conatram.

Alberto Rivas, secretario general de Transportes del Nazas, por su parte dijo que aunque no han obtenido la autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se vieron obligados a hacerlo de lo contrario pararían las unidades, afectando así a los usuarios.

"Ahora con el aumento, automáticamente lo estamos alzando el precio con el perdón de la ciudadanía y del usuario porque si no vamos a tener que parar los camiones porque no será rentable el servicio", argumentó el representante de los camiones rojos.

Rivas explicó que en el 2015 se dio un incremento similar, es decir, sin previo aviso, mismo que finalmente fue autorizado por la SCT, bajo la promesa de modernizar las unidades.

"Ya traemos camiones 2017... hacemos lo posible para estar modernizándonos"", aseguró.

Mauricio Elizalde, gerente general de Transportes Moctezuma, dijo que dicha alza es tentativa ante el duro incremento a la gasolina y el diésel, es por ello, que algunos de las unidades portan una cartulina informando las nuevas tarifas.

La línea de los "verdes" cuenta con un total de 117 unidades, entre las cuales se encuentra la ruta Vergel, la cual tendrá un costo hasta el ejido Transporte de 12 pesos, será la más costosa.

Pero, de acuerdo con el gerente general, se respetará el 50 por ciento para las personas de la tercera edad, con discapacidad y a los estudiantes.

Ambos representantes, aseguraron que ya solicitaron dicho incremento a la SCT, sin embargo no se había obtenido respuesta alguna hasta el momento.

"Habíamos buscado la autorización, no nos habían dicho nada respecto a lo del diésel, pero ahora con el aumento fue automáticamente", dijo Rivas.

