'Osvaldito' Martínez y Ventura Alvarado, felices de llegar a Santos

TORREÓN, COAH.-

Esta tarde fueron presentados el paraguayo Osvaldo Martínez y el estadounidense Ventura Alvarado como nuevos jugadores de Santos Laguna, quienes en el auditorio Orlegi del Territorio Santos Modelo (TSM), se mostraron felices de haber llegado al equipo lagunero.

Con la presencia de José Riestra, vicepresidente de futbol del Club Santos Laguna, y del entrenador José Manuel "Chepo" de la Torre, la presentación comenzó con la lectura de las biografías profesionales de cada uno de los refuerzos, así como la bienvenida por parte del directivo albiverde. Posteriormente se entregaron las camisetas a cada jugador, mostrando Osvaldo Martínez que utilizará el número 10 en su espalda, mientras que Ventura Alvarado lucirá el 3.

El paraguayo Martínez se dijo contento por haber arribado al club lagunero, al que consideró de los más relevantes del futbol mexicano: "muy contento por este nuevo reto que tengo en mi carrera, muchas gracias a todos los directivos y al profe 'Chepo' por la confianza que me están dando para venir a Santos, creo que es uno de los equipos más importantes de México, siempre están peleando en liguillas, campeonatos y vengo aportar lo mío, mucha personalidad, estoy contento de llegar a esta institución", afirmó.

'Osvaldito' se dijo sorprendido por la infraestructura de Santos Laguna y lo puso al nivel de los equipos del futbol de Europa: "yo siempre supe que Santos Laguna es un equipo muy serio, donde las instalaciones son de primer nivel, hoy estaba conversando con mi esposa y le comenté que parece que estoy llegando a un equipo europeo, por las instalaciones, por todo lo que representa. Otros compañeros como 'Cepillo' (Peralta), Osmar, Darwin, que me contaron que estoy llegando a una institución muy buena y vengo a llenarme de objetivos, el mío es ser campeón, porque equipo donde jugué, me ha tocado campeonar, me queda sudar la camiseta como siempre lo he hecho", aseguró.

Por su parte, Ventura Alvarado se dijo "feliz y agradecido con todo el club Santos por la oportunidad y la confianza que me tienen. Vengo a dar todo, a ser un Guerrero y defender estos colores, ya tengo algo de experiencia y quiero aportar siempre con mis compañeros".