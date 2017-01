'Rojos' y 'verdes' suben pasaje sin autorización de la SCT

TORREÓN, COAH.-

Ante el alza en el precio del diésel y gasolina que entró en vigor este primero de enero, camiones de las líneas Transportes del Nazas y Moctezuma de La Laguna conocidos como "rojos" y "verdes" aumentaron el precio del pasaje dos pesos.

Alberto Rivas secretario general de Transportes del Nazas dijo que aunque no han obtenido la autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se vieron obligados a hacerlo de lo contrario pararían las unidades afectando así a los usuarios.

"Se entregó un escrito pero no habíamos buscado la autorización porque no nos habían dicho nada respecto a lo del diésel y ahorita con el aumento estamos alzando el precio ahí con el perdón de la ciudadanía y el usuario porque sino vamos a tener que parar los camiones porque no va a ser rentable el servicio".

Argumentó que se dio un incremento de tres pesos en el precio del litro del diésel de "trancazo".

Recordó que en 2015 se dio un incremento similar, es decir, primero aumentó el pasaje y después se dio la autorización ante la promesa de modernizar las unidades.

"Estamos haciendo lo competente ante la SCT... ya traemos camiones 2017... hacemos lo posible para estar modernizandos", dijo Rivas.