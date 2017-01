Cabilderos, la fuerza invisible en San Lázaro

Hay un grupo de personas al interior de la Cámara de Diputados que muy pocas personas conoce. Son discretos, pero tienen fuerza, información, poder económico y, muchas veces, el respaldo de distintos sectores de la sociedad para cambiar o influir en las distintas reformas que los legisladores federales diariamente dictaminan: se trata de los cabilderos.

¿Qué es un cabildero? De acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados, un cabildero es una persona ajena al Palacio Legislativo que representa a una persona física, organismo privado o social y realiza actividades de persuasión ante cualquier diputada, diputado, órgano o autoridad de la Cámara, en lo individual o en conjunto, con el objetivo de obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros y por el cual obtenga un beneficio material o económico.

Hace una década nadie volteaba a ver a este grupo de personas ni se sabía que existían, eran personas completamente desconocidas, hasta que en el año 2005 un escándalo los colocó bajo los reflectores de los medios nacionales e internacionales.

El entonces diputado federal panista Miguel Ángel Toscano reveló que empresas tabacaleras buscaron sobornar a legisladores, a través de sus representantes (cabilderos), para que no aprobaran el aumento de 20 % al precio de la cajetilla de cigarros, invitándoles viajes por Europa.

Esa fue la fecha en la que los cabilderos por fin tuvieron rostro y se conoció el verdadero poder de influencia que tenían al interior de la Cámara de Diputados.

Después de días de controversia y polémica, los entonces legisladores rechazaron haber recibido sobornos de las empresas productoras de tabaco y en el pleno se sepultó este impuesto que buscaba aumentar con 80 centavos cada cajetilla de cigarros; sin embargo, entre la sociedad quedó la duda de la compra de conciencias hacia los legisladores.

Este escándalo dentro del Poder Legislativo obligó a que al sector se le impusieran reglas para su operación al interior de la Cámara de Diputados y medidas para que fueran regulados con registro; además se les impuso la entrega de un informe trimestral sobre sus actividades en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Unos años más tarde, en octubre de 2013, se informó que la firma de auditores PricewaterhouseCoopers (PwC) ofrecía sus servicios de cabildeo en el Congreso de la Unión para, presuntamente, "tirar" o "modificar" artículos de la propuesta de reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto que afectan directamente a empresas privadas.

De acuerdo con un documento, del cual se tiene copia, por cada artículo que lograra modificar a petición de un tercero, la firma internacional cobraría presuntamente un millón de dólares más IVA.

Esto también modificó el reglamento interno de la Cámara Baja para restringir la labor de los cabilderos en San Lázaro y prohibir que los legisladores reciban dádivas -en especie o en efectivo- por parte de los negociadores en busca de influir en las decisiones legislativas.

El dictamen que fue aprobado por unanimidad con 457 votos y que también va contra el tráfico de influencias establece que ningún familiar de los diputados y de su personal de apoyo -hasta en cuarto grado- podrán realizar trabajo de cabildeo al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, esta regla incluye a sus padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos y hasta primos.

Con estas modificaciones también se limitará a 20 personas el número de cabilderos acreditados en cada una de las comisiones legislativas. Además, cada persona moral sólo podrá registrar a dos integrantes de su institución para que lleven a cabo las "negociaciones" con los integrantes del órgano.

De acuerdo con el registro de cabilderos que existe actualmente en la Cámara de Diputados, emitido el 31 de octubre de 2012, la lista cuenta con más de 250 "negociadores".

Antes solamente integraban en este registro de cabilderos a quienes desearan tener algún encuentro con los legisladores y no había restricciones para el número máximo de cabilderos por comisión.

La entonces diputada federal de Movimiento Ciudadano, Merilyn Gómez Pozos, proponente de las reformas, explicó que si bien es cierto que las actividades de los cabilderos tiene ventajas para la Cámara, como otorgar mejor información a los legisladores, acceso al conocimiento especializado y fortalecimiento de las vías de comunicación, "lamentablemente su regulación es insuficiente".

Los legisladores rechazaron dos reservas del entonces vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, quien buscaba que cada cabildero registrado en San Lázaro al final de cada período tuviera que presentar un informe de gastos y actividades ejercidas en este tiempo; sin embargo, fue rechazado con el voto a favor del PRI y el Partido Verde.

Por el PAN, el diputado Rubén Camarillo Ortega mencionó que los cabilderos ocasionaron situaciones en las que diputados aceptaron viajes patrocinados por empresas a las que representaban, por lo que es necesario que la Cámara de Diputados avance en los temas de transparencia y rendición de cuentas, sobre todo ahora que se discute el paquete económico.

SATANIZADOS

Nora Cariño Monsalvo tiene casi 20 años haciendo lobbying en la Cámara de Diputados, así como en otros sectores; pertenece a la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo (Procab), organización que surgió en el año 2000 y que agrupa a más de 30 empresas dedicadas al lobbying y su principal objetivo es profesionalizar la profesión del cabildeo.

Cariño Monsalvo asegura que hacer una ley o influir en ella "no es tarea fácil", porque cualquiera de estas modificaciones afecta o beneficia a un gran segmento de la población y, se supone, la normatividad no tendría por qué ser cambiada a cada momento.

Monsalvo explica que los cabilderos diariamente, minuto a minuto y hora tras hora, recorren los pasillos y oficinas de la Cámara de Diputados en busca de los diputados que sean importantes en la definición de leyes y con quienes sus propuestas puedan tener eco para poder incorporarlas a los dictámenes. Pero reconoce que no es una tarea fácil, debido a que en esta carrera, como en otras, existen errores, entre los que destacan los sobornos o el tráfico de influencias. Es por este motivo, asegura, que esta actividad se ha satanizado.

"Sí, la actividad está satanizada, sin duda. El cabildero es el profesional que promueve una causa, una causa con todos los derechos, pero como todo tiene el error humano, los vicios... ¿Qué es cabildeo? Es una negociación, no es cometer el delito de sobornar, de traficar con influencias; eso no es cabildeo. Un cabildero se tiene que preparar profesionalmente para poder llevar a cabo esa causa, para poder presentarla y vestirla como se requiere de un profesional, no es tan fácil e intervienen muchas materias", afirma Cariño Monsalvo.

La experta detalla que para los cabilderos es muy importante el día a día, pues es necesario planear sus temas, su agenda, así como el diálogo que tendrán con los legisladores, ya que muchas veces solamente cuentan con un minuto para que los diputados o senadores los escuchen y si su mensaje no es efectivo en ese tiempo, lo más probable es que su estrategia haya fracasado.

"Un legislador no es todólogo, entenderán a veces de algunas materias, pero no a fondo. La población debe tener esa dinámica de poder incidir sobre todas estas resoluciones que va tomando el Congreso, porque en el Poder Legislativo no solamente se hacen leyes, se hace política pública, se hace discurso y también se hace política. Si se logra juntar a todas las voces y opiniones, entonces se va a tener una ley que sea aceptable", describió.