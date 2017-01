Señalan 'debilidades' en plan Visión 2040

SE REQUIERE UN AUMENTO EN LA PARTICIPACIóN CIUDADANA

Torreón enfrenta amenazas como la fuga de capital humano preparado a otros estados por la falta de oportunidades para este perfil de la población, tanto laborales, académicas y de recreación; el cambio climático, grandes sequías en los últimos años, clima árido con temperatura promedio anual de 21 a 23 grados centígrados, lo que ha afectado un porcentaje importante de ganaderos y agricultores; ingresos insuficientes en la región dado el ambiente de inequidad, sensación de inestabilidad e incertidumbre para empresarios tanto nacionales como extranjeros; la crisis económica de Estados Unidos, que ha traído el retorno de población migrante, la caída de las remesas hacia la región y un incremento de población sin empleo.

En el Plan Estratégico Torreón con Visión 2040 se observan debilidades como una necesidad de aumento en la prioridad de la participación ciudadana dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Ven un servicio público gubernamental que está atomizado y descoordinado entre las ciudades de la Zona Metropolitana de La Laguna y a su interior no hay una tradición de servicio público de carrera.

El sector terciario (comercio y servicios) ha crecido singularmente en valores absolutos, no así en productividad o eficiencia. La Zona Metropolitana de La Laguna no destaca en nivel educativo ni en su aprovechamiento o eficiencia. Tampoco por la inversión en cultura y sus manifestaciones. El grupo vulnerable de jóvenes con embarazo adolescente casi dobla el promedio nacional.

La expansión desarticulada en la Zona Metropolitana de La Laguna ha generado una demanda de infraestructura y servicios por encima de lo que podría causar sólo el incremento poblacional. La tasa anual de crecimiento de los automotores fácilmente cuadruplica a la del incremento demográfico en la Zona Metropolitana de La Laguna en la última década.

La vocación manufacturera de la Zona Metropolitana de La Laguna ha generado históricamente problemas para la calidad del aire en la región, debido a uso de combustibles de baja calidad para generación eléctrica, solventes industriales y emisión de partículas respirables PM10 emitidas a la atmósfera.

Si bien la Zona Metropolitana de La Laguna genera casi la mitad de residuos sólidos que el promedio del resto del país, la proporción de éstos que es reciclada es inferior a la media nacional. La normatividad ecológica en las ciudades de la Zona Metropolitana de La Laguna es desigual y no está integrada entre sí. La distribución de áreas verdes no es la ideal, sino que está muy fragmentada y no coincide con la densidad de población que las necesita.

El Plan Estratégico Torreón 2040 es fruto del trabajo coordinado por el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) de Torreón, donde participaron de manera muy activa las instituciones gubernamentales, los empresarios, los organismos de la sociedad civil y ciudadanos comprometidos con el desarrollo de esta región.

Integra 6 ejes y busca trascender las administraciones, al llevar una evaluación y seguimiento. Se ha buscado además que atienda las necesidades de la región a un largo plazo, todo esto mediante la consulta ciudadana.

