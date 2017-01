'Adelantan' el futuro a laguneros

PREVéN COSAS POSITIVAS EN LAS ELECCIONES DE ESTE AñO

Para conocer lo que le depara a Torreón, a la Comarca Lagunera, al Estado y a todo México en este año que comienza, la tarotista Candy Reveles consultó las cartas de Marsella para "adelantar" un poco de lo que se vivirá a lo largo de estos 12 meses.

Para Torreón, comenta que el personaje que se encarga actualmente de la alcaldía (Jorge Luis Morán Delgado) es una persona con grandes proyectos en el pasado quien asegura, quiere hacer un buen papel al frente de lo que resta de la Administración.

"Va a tener que arreglar muchos asuntos, es un poco agresivo, un poco muy estricto, esto lo trae de sangre, de educación… trae un proyectito muy importante puede ser que él traiga otra idea a futuro de volver a participar, puede ser en la candidatura de volver a ser presidente"; pero antes, comenta que tendrá que arreglar varios asuntos personales.

Para las elecciones que se vivirán en este 2017, asegura que vienen cosas muy positivas. "Cosas que van a mejorar, puede que entre un personaje, que no tiene nada que ver con la política, muy influyente de muy buena posición económica, esa persona va a dar mucho de qué hablar a futuro, puede que termine haciendo un buen papel".

Adelanta que serán tres las personas que buscarán la alcaldía, entre ellas una mujer, que hará ruido pero por alguna razón, en medio de la carrera se retirará. Dice que se trata de una mujer educada, que hará un convenio con otras personas para no participar para en la contienda.

"El que puede quedar un buen papel a futuro de un candidato, o de ganar una candidatura, puede llegar un personaje con mucha actitud con muy buena leyenda; el que piensa que va a ganar puede que no, puede que suceda un percance por una papelería o por unos chismes que se hicieron en el pasado y puede que no gane y entre otra persona con muy buena leyenda, con buenos principios".

Para la región, las cartas revelaron un ambiente positivo, con un comercio muy activo y grandes proyectos entre los que se espera la llegada de nuevas empresas.

"Todo el pueblo debe pensar cosas bonitas, ponerse a trabajar, generar dinero para ellos mismos progresar, echarle ganas, la vida sonríe y sobre todo en la alcaldía", dice la tarotista

Adelanta que los alcaldes de las tres ciudades (Torreón, Gómez Palacio y Lerdo) trabajarán con buenos proyectos de paz y prosperidad, "el tiempo acomoda lo que tenga que acomodar, dejen que el universo trabaje".

CAMBIO DE GOBIERNO

Vienen muchos cambios muy interesantes, dice. "Mucha gente se va a quedar como ¡ups!, no van a saber cómo se movieron las energías".

Dice que participará una persona que ya lo había hecho en el pasado. "Puede que gane, que por un poquito de ayuda de una ciudad cerca de donde va a estar todo el proyecto, el ambiente, tendrá el triunfo".

Comenta que se trata de una persona que dé una sorpresa agradable, aunque en su momento fue muy criticado, hay muchos cambios, "va a querer como limpiar la imagen, la negatividad del pasado, puede que dé una gran sorpresa, mucha gente se va a enojar, lo van a criticar demasiado. En cualquier momento se dará la noticia que entrará esa persona".

Dice que la persona "chaparrita" no va a entrar, es una persona que habla y habla mucho, la persona que menos habla es la que va a ganar.

"Deben dejar de presumir, dejar de hablar de lo que hicieron, y ponerse a trabajar, convencer a la gente porque va a estar muy negativa", advierte la Candy.

Y a los ciudadanos, les dice que "tienen que valorar, tienen que valorar la seguridad, si no van a votar que no hagan tanto ruido para no ocasionar una desgracia".

También advierte que la persona que gane la gubernatura, no durará mucho en el cargo, pues asegura que sufrirá un percance que lo hará renunciar, podría ser un accidente en avión o en carretera. "Después de que entre la persona que lo va a suplir, esas cosas se tendrán que aclarar dos o tres años después de que gane".

PEñA NIETO

Para el presidente de México, Enrique Peña Nieto, asegura que no será un buen año en cuanto a salud. "Va a cerrar muchos proyectos buenos, va a terminar muy enfermo, viene mucha decadencia en su salud, pleitos, chismes, en Semana Santa, algo negativo".

Dice que a su vida llegará una persona que le causará "guerra", y asegura que es una persona no conocida. "No es nadie que piensan, es una persona buena, muy influyente, que tiene dinero bien habido, y esa persona le puede dar mucho estrés, al final de que termine su sexenio".

Y antes del cierre del año, asegura que correrá el rumor de una separación. "Por cosas de familia puede que se vea enredado con una de sus hijas, de parte de la señora, son cosas que van a levantar".

