Mariah Carey protagoniza el primer 'oso' de 2017

El 2017 arrancó con un escándalo en sus primeros minutos: la bochornosa actuación de Mariah Carey en Times Square.

La cantante fue una de las famosas que amenizarían la tradicional celebración de Año Nuevo en Nueva York, sin embargo ésta no resultó cómo esperaba pues tuvo problemas con el playback.

A la intérprete le costó trabajo sincronizar sus labios con el audio mientras un millón de personas seguían su actuación en directo.

Ante la situación, Mariah expresó "voy a dejar que la audiencia cante" y se mantuvo sólo caminando de un lado a otro. Finalmente terminó abandonando el escenario.

La intérprete ocupó los primeros titulares de 2017 de los medios de espectáculos por su desafortunado "performance".

Carey se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter al señalar "la mier*** suele pasar", acompañada de sus deseos de Año Nuevo.

Shit happens Have a happy and healthy new year everybody! Here's to making more headlines in 2017 pic.twitter.com/0Td8se57jr